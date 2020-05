Sin Michael Jordan no hay Kobe Bryant: de ser "el mejor hermano mayor" a las lágrimas por su muerte

The Last Dance llegará este lunes a uno de sus momentos más emocionantes de todo este documental que relata la temporada final de Michael Jordan en los Chicago Bulls. En esa campaña 1997-1998 se enfrentaría a muchas estrellas, pero había una en concreto que estaba emergiendo y que, probablemente, sea uno de sus más dignos sucesores en la historia de la NBA.

Kobe Bryant es el jugador con el que muchos coinciden en la idea de que es el más parecido a Jordan. El de Philadelphia llegaría una temporada antes a la mejor liga del mundo en el Draft de 1996. Su primer All-Star, el de 1998 a partir del cual estaría durante 18 temporadas consecutivas acudiendo a la cita de las estrellas, sería especial por encontrarse con Air a pesar de no ser todavía un titular consolidado en Los Ángeles Lakers.

Los dos protagonizarían un duelo en el que ambos acabaron como máximos anotadores de sus respectivos equipos. Michael anotaría 23 puntos, mientra que Kobe se tendría que confirmar 18. La Conferencia Este ganó por 135 a 114 y Jordan se llevaría otro MVP del All-Star. Pero Bryant saldría de ese encuentro consagrado como el jugador que dominaría la NBA las siguientes temporadas.

Kobe Bryant vs. Michael Jordan: 1998 All-Star Game

El episodio centra su historia en ese partido. "Ese chico de Los Lakers intenta siempre retar a todos a un uno contra uno", le dice Tim Hardaway a Michael Jordan en el descanso del partido. "Voy a hacer que pase esa mierda, voy a hacer de este partido un uno contra uno", le responde la estrella de los Chicago Bulls que ofreció después un auténtico espectáculo a los aficionados en esa noche.

Isaiah Thomas, el mítico jugador de los Detroit Pistons desvela en el documental que esa noche, en la que él estaba comentando el partido en la televisión, Air "no estaba todavía preparado para marcharse". "Kobe retó a Michael, pero Jordan salió diciendo: esta noche no, jovencito, aún tengo trucos en mi bolsillo", explica el que fuera otras tantas veces All-Star.

Sin Jordan, no hay Kobe

En esa temporada Kobe se quedó a las puertas de poder retar otra vez a Jordan en Las Finales de la NBA, pero en las finales de la Conferencia Oeste fue barrido por los Utah Jazz de Malone, Stockton y compañía encajando un duro 4-0. Para Bryant esa temporada fue dura porque "era el chico que tiraba muchos 'airballs' y nadie pensaba mucho en mi", pero asegura en el documental que "Michael le dio muchos consejos".

"Tenía dudas de cómo hacía su tiro en suspensión hacia atrás y le pregunté cómo lo hacía. Él me dio una respuesta muy detallada, pero no solo eso. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo, le llamase", explica Bryant hablando con orgullo de lo que significó para él Jordan. "Es como mi hermano mayor, odio tener discusiones sobre quién ganaría en uno contra uno. Siento que mucho de lo que se ha visto sobre mi, es suyo. No tendría cinco anillos sin él, me guió y me dio muy buenos consejos", sentencia 'The Black Mamba' en The Last Dance.

El primer encuentro

Pero su primer cara a cara fue en ese 1996, momento en el que Jordan era un jugador intratable. Los Chicago Bulls venían de la temporada del 72-10 con Air por encima de los 30 puntos por partido. Después de conseguir el cuarto anillo de su carrera, pocos esperaban poder frenar el triángulo ofensivo de Phil Jackson y en la 1996/1997 se quedaron a tres victorias de igualar su récord.

El joven Kobe, antes de salir del banquillo por primera vez para estar en una misma cancha que el denominado mejor jugador de la historia de la NBA, quería enfrentarle de tú a tú como si fuera cualquier otro. "Estaba pensando que no me importaba quién fuese él. Quería destruirlo. No me importaba mi edad, iba a ir directo a atacarlo. Y lo primero que hizo fue ejecutar una secuencia en el triángulo donde me engañó con mucha facilidad antes de clavarla. Fue impresionante", relata Bryant.

El primer duelo entre Kobe Bryant y Michael Jordan y su famoso 'trashtalking' en el All-Star de 2003

"Cada vez que le veía pensaba: la voy a joder. Le forzaba a ir hacia el bloqueo. Yo realmente pensaba que iba a ir hacia el bloqueo. No había puta manera de que ese cabrón se fuese hacia la línea de fondo tan rápido. Machacaba el balón antes de que me diese cuenta de qué demonios estaba pasando. Yo tenía 18 años y era como: mierda, eso ha sido jodidamente guay. Y cuando él bajaba a defender era como: es mucho más rápido en persona", explica 'The Black Mamba' sobre ese primera vez.

El paso del testigo

Michael Jordan regresaría a la NBA en 2001 en ese movimiento que revolucionó al mundo entero. Los Washington Wizards disfrutarían de dos temporadas más de Air y eso supondría de un par de enfrentamientos más con Kobe. El más icónico probablemente sea el del All-Star de 2003. El escolta buscaría dejar su huella en la que sería su última participación en un partido de las estrellas.

Tiró 27 tiros durante el partido, nadie ha hecho más intentos en la historia que él, para acabar con 20 puntos. Pero, a pesar de su alto porcentaje de error, su sello quedó en la retina de los aficionados gracias su reedición de 'The Shot'. Atlanta vió como se elevó por encima de Shawn Marion para poner por delante a la Conferencia Este antes de que se acabara la primera prórroga. Kobe amargaría ese grato final con la ayuda de una falta de Jermaine O'Neal desde la línea de tres puntos. Anotó dos y se irían a un nuevo tiempo extra.

El momento del partido fue su famoso 'trashtalking'. Kobe se fue a por Michael en un momento del partido donde intercambiaron un momento bastante divertido. "Eso fue falta", le pedía Jordan. "Sé que no estás diciendo lo que creo escuchar", respondía riéndose Bryant. "Solo tienes tres, yo tengo seis, conseguiré esa falta", le reprochaba entre bromas el eterno '23' que después le preguntaba que "si sabías a dónde iba, ¿por qué te comiste la finta?". "Mike, después de la finta, ¿hacia dónde vas a ir?", le replicó el '24'. "Iré a por ti, pasaré por estas costillas", le decía señalando su cuerpo Air.

Michael Jordan y Kobe Bryant en el All Star de 2003 Reuters

Pero aún hubo otro último duelo. El 28 de marzo de 2003 Los Ángeles Lakers vencerían a los Washington Wizards en el duelo que se consideró como el paso del testigo de una estrella a otra, aunque Kobe en ese momento ya había conseguido tres anillos. Bryant anotó 55 puntos en ese partido, mientras que Michael sumó 23. Pero el mejor momento del choque fue cuando todos los jugadores se apartaron para que tuvieran un último uno contra uno con el '24' con la posesión.

Jordan le sacó la falta en ataque y en la primera fila de la pista estaba el actor John Cusack. El famoso escribió en Twitter hace unos meses lo que le dijo exactamente el '23' a Kobe: "Bueno, todo el puto edificio sabía que no ibas a pasar el balón". Después los dos soltaron una carcajada y se fundieron en un abrazo.

Phil Jackson, el nexo definitivo

Los seis anillos de Michael Jordan le tienen a él como protagonista, pero la realidad es que Phil Jackson, su entrenador, fue pieza fundamental para hacer de él un jugador más completo y cambiar la mentalidad de perdedores que tenían en Chicago. Si bien antes de él Air consiguió sus mejores registros anotadores, fue con este técnico cuando por fin pudo levantar su primer campeonato.

Phil Jackson también cambió la mentalidad de Kobe Bryant con su llegada en el año 2000. 'The Black Mamba' consiguió su particular 'three peat', como hizo Jordan en dos ocasiones, tras la llegada de este entrenador. Fue el salto definitivo para convertir al '24' en un jugador de leyenda. Pero Jackson no duraría para toda la vida y tras fracasar en dos temporadas abandonó el barco de Los Lakers.

Phil Jackson y Kobe Bryant, durante un partido REUTERS

El equipo angelino cosechó una campaña nefasta sin el 'Zen Master' y en 2005 regresaría, pero no sería hasta 2009 cuando volverían a conseguir un título de nuevo. En 2008, con la llegada de Derek Fisher y Pau Gasol el equipo volvió a encontrar otras referencias que no fueran solo las de Kobe Bryant. Aún así ese año los Boston Celtics les pasarían por encima. La temporada siguiente barrerían a los Orlando Magic y en 2010 se vengarían de su eterno enemigo del Este completando la saga de los cinco anillos de Kobe.

"Michael era más carismático que Kobe, pero su inclinación a mantenerse alejado cambió a medida que crecía. Kobe puso más energía en conocer a los otros jugadores, especialmente cuando el equipo estaba en la carretera", explicaba Jackson en su biografía sobre la eterna comparación entre las dos estrellas.

"Sin duda, Michael era un defensor más duro e intimidante. Podría atravesar prácticamente cualquier pantalla y cerrar a casi cualquier jugador con su estilo de defensa intenso. Pero Kobe aprendió mucho al estudiar los trucos de Michael, y a menudo lo usamos como nuestra arma secreta en defensa cuando necesitábamos cambiar la dirección de un juego", explicaba sobre la influencia defensiva de los dos jugadores.

Aún más claro fue con la diferencia en el liderazgo entre uno y otro. "Aunque a veces podría ser duro con sus compañeros de equipo, Michael fue magistral en el control del clima emocional del equipo con el poder de su presencia. Kobe tenía un largo camino por recorrer antes de poder hacer esa afirmación. Hablaba de un buen juego, pero aún no había experimentado la fría verdad del liderazgo en sus huesos, como Michael", destacaba Jackson.

Una dura despedida

Ni Jordan, ni Phil Jackson, ni nadie se esperaba el trágico desenlace de Kobe Bryant. Si alguien pensaba en enterrar al otro, todo el mundo creía que iba a ser el '24' al '23', pero fue al revés. Michael brindó el más bonito de los homenajes a 'The Black Mamba' en el funeral que se celebró en el Straples Center y, entre lágrimas, despidió al que fue su digno sucesor en el trono de la NBA.

El discurso de Michael Jordan

"Había muchas comparaciones entre ambos. Todos tenemos hermanos pequeños, que por razones que sean, siempre te quitan tus cosas: los zapatos, los juguetes... No tiene sentido. Pero con el tiempo eso es amor. Es por la admiración que tienen por sus hermanos mayores", destacó Jordan en el funeral de Bryant después de que el pasado 26 de enero se estrellara con su helicóptero en Calabasas.

"Con el tiempo se mostró su pasión. Es alucinante la pasión. Si quieres a alguien, si tienes pasión por algo, vas a por ello. Sean helados, hamburguesas... lo que sea. Lo das todo para conseguirlo. Para mí, Kobe era una inspiración de lo que debía ser un jugador de baloncesto. Era el mejor jugador de baloncesto que podía ser y yo quería ser para él el mejor hermano mayor que podía ser", sentenció Air Jordan la última vez que se encontraron en la historia.

[Más información: Kobe Bryant podría tener su 'The Last Dance' tras el éxito del documental de Michael Jordan]