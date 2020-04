Michael Jordan donará los beneficios del documental 'The Last Dance'

El pasado 19 de abril se estrenó en Estados Unidos, a través de ESPN, el esperado documental sobre el último año de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Un día después esta serie que contará con 10 capítulos vio la luz en el resto del mundo, con las dos primeras entregas, gracias a Netflix.

El éxito ha sido rotundo. 6,1 millones de espectadores siguieron los dos primeros capítulos en Estados Unidos. A ellos hay que sumar los que hicieron lo propio a través de la plataforma de streaming, unas cifras que todavía no se han hecho públicas, pero que apuntan a ser de récord.

Según la revista Forbes, los beneficios que dará el documental que pone el foco sobre los Chicago Bulls de Phil Jackson, pero sobre todo alrededor de Michael Jordan, están estimados en unos 3 o incluso 4 millones de dólares. Una cifra que la leyenda del baloncesto donará a diferentes obras benéficas.

'The Last Dance', el tráiler del documental de los Chicago Bulls de Michael Jordan en ESPN y Netflix

El objetivo de Jordan no era económico para rescatar algo que ocurrió hace ya más de dos décadas. Los que le conocen señalan que el fin de este 'último baile' es que nadie olvide su legado, después de que las generaciones más jóvenes hayan conocido sobre la pintura a Kobe Bryant o LeBron James.

Estreno adelantado

Fue en 2018 cuando se ideó 'The Last Dance'. Poco a poco fue tomando forma, aunque no iba a ver la luz hasta el próximo mes de junio. Su estreno ha sido adelantado por este proceso de confinamiento en el que están inmersos la mayoría de países del planeta.

Cómo seguir 'The Last Dance'

Episodios 1 y 2: ESPN (19 de abril). Netflix (20 de abril)

Episodios 3 y 4: ESPN (26 de abril). Netflix (27 de abril)

Episodios 5 y 6: ESPN (3 de mayo). Netflix (4 de mayo)

Episodios 7 y 8: ESPN (10 de mayo). Netflix (11 de mayo)

Episodios 9 y 10: ESPN (17 de mayo). Netflix (18 de mayo).

[Más información - El documental sobre Michael Jordan en Netflix: 'The Last Dance' y los secretos de los Bulls]