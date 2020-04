El presidente del Baxi Manresa, Josep Sáez, ha concedido una rueda de prensa virtual para exponer las decisiones que se han tomado en la reunión de la ACB con todos los clubes de la Liga Endesa. Una reunión en la cual se ha decidido el fin de la fase regular y la resolución del título de liga en un torneo entre los doce primeros clasificados. Un torneo en el que no entraría el Baxi Manresa que se ha quedado a las puertas como decimotercero clasificado.

En primer lugar, Sáez ha comentado que la propuesta de terminar la fase regular se ha aceptado por "unanimidad", ya que ahora "nos preocupan más otros aspectos que terminar la temporada. Nos preocupa más la temporada que viene y ver como avanza todo para tomar una u otra decisión" En este sentido ha añadido que "hemos votado sí a la propuesta por una cuestión de responsabilidad y para mostrar nuestra cooperación junto a los otros clubes".

Eso sí, de cara a la próxima temporada ha dejado claro que no quiere una ampliación a 20 equipos aceptando los ascensos desde LEB Oro. "Defenderemos que no haya ascensos, no queremos una ACB con 20 equipos. La posición de la liga como la nuestra será que no haya ascensos porque a los equipos de abajo no nos interesa", explicó el presidente de Manresa.

Pedro Martínez y Dani Pérez, durante un partido de Liga Endesa con BAXI Manresa ACB

El presidente del club catalán no ha escondido que la situación económica es preocupante para el club y ha lanzado un mensaje a su afición en ese sentido: "Entre todos tendremos que apretarnos un poco el cinturón. Los abonos de la temporada que viene pueden subir y ahora es el momento de poner nuestro granito de arena entre todos".

Respaldo del patrocinio

En este sentido, ha querido dejar claro que el contrato con el patrocinador principal del club, BAXI, se mantiene para la temporada que viene y eso “es una ayuda muy importante”. En referencia a que se pueda reanudar la competición con el torneo para decidir el título, Sáez considera que “el deporte sin público no es lo mismo” y que ellos prefieren "retomar la actividad cuando podamos llenar el Nou Congost".



Finalmente también ha reconocido que "aún no he hablado con los jugadores, pero entiendo que algunos quieran volver a sus países. Si se quieren quedar en Manresa nosotros les ayudaremos en todo lo que sea posible". También ha manifestado su preocupación por la temporada siguiente, en la cual ya "tenemos que ponernos a pensar. Tenemos que mantener nuestros valores y construir un equipo competitivo".

[Más información: La ACB aprueba una fase final con doce equipos en una sede única para acabar la temporada]