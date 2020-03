La VTB League, segunda gran competición europea de baloncesto en cancelar la temporada

La VTB League, competición que aúna en una Liga a los principales equipos de baloncesto del este de Europa, ha decidido terminar la temporada 2019/2020 sin campeón por culpa de la crisis del coronavirus. La organización de este torneo cree que es oportuno seguir con las fronteras cerradas y que es más importante garantizar la salud de los jugadores.

Este campeonato que disputan equipos como Khimki, CSKA, Lokomotiv Kuban, Unics Kazan y Zenit, se une a la decisión de la Liga griega de acabar la temporada sin campeón. Polonia y Lituania sí que decretaron un campeón a pesar de tomar la misma decisión de no volver a jugar partidos de esta campaña 2019/2020.

La VTB United League aglutina a equipos de Rusia, Polonia, Bielorrusia, Estonia y Kazajistán. De hecho, el equipo estonio BC Kalev/Cramo decidió hace días no participar más este año. Todo esto llega cuando la Euroliga decidió ayer que este año se terminaría en el momento que vuelva la normalidad al continente. Está por ver en qué situación deja esta decisión a equipos como el Khimki, el CSKA y el Zenit que sí tendrían que jugar partidos de esta competición.

Gustavo Ayón, con la camiseta del Zenit Twitter (@zenitbasket)

Comunicado oficial

Después de la votación en línea de la Junta de la Liga, se ha decidido cancelar el resto de la temporada 2019/20. Con las fronteras cerradas, con los equipos que no pueden entrenar y los clubes tienen que dejar que los jugadores extranjeros se vayan a casa, no hay ningún propósito para continuar el campeonato.

Teniendo en cuenta el brote europeo y global de Covid-19, es mucho más importante garantizar la seguridad de los jugadores, sus familias, el personal de los clubes y, por supuesto, los aficionados.

Ahora, los clubes y la organización tenemos que hacer todo lo posible para garantizar que esta situación no afecte a la próxima temporada de la VTB United League, y que comience en el momento adecuado.

No habrá campeones de la temporada 2019/20 debido a la ausencia de criterios deportivos: los equipos jugaron un número diferente de partidos, la temporada regular no ha terminado. La Copa Belov no se otorgará esta temporada.

El baloncesto seguramente volverá a los estadios de la VTB United League, pero ahora será mejor que sigamos las recomendaciones de los médicos y las autoridades de salud.

