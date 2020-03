Guardado contesta a su presidente que pide seguir "una vida normal" a pesar del coronavirus

El capitán de la selección mexicana y uno de los del Betis, Andrés Guardado, ha hecho un llamamiento ante la expansión de la pandemia de coronavirus y, haciendo honor a su apellido, ha apelado a los mexicanos: "quédense guardados en su casa".



En un vídeo en la cuenta de Twitter de su fundación, Guardado ha pedido concienciación a los mexicanos y anunciado que están estudiando diversas iniciativas para ayudar "a hospitales o gente que lo necesite" porque toda "es buena y bienvenida", para lo que invitó a que "si alguien sabe de alguna", la aporte.



Guardado, que como él mismo confiesa, no es amigo de prodigarse en redes sociales, sí lo ha hecho en esta situación de alarma sanitaria que él esta viviendo confinado en su casa de Sevilla mientras pone a punto el tobillo izquierdo que se lesionó antes del parón de La Liga española.

"Mando todo el ánimo del mundo y les invito a concienciarse a toda mi gente de México. En España estamos viviendo una situación muy difícil y en México creo que aún estamos a tiempo para que no llegue a tanto como acá en España", señaló el internacional mexicano.

Todo esto llega mientras México ha entrado en cólera por el vídeo de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, pedía a su población que sigan con su vida normal. "No dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular... No hacemos nada bueno si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada", explicaba en un vídeo junto a su mujer.



Desde su llegada al Betis en 2017, el centrocampista tapatío ha tomado los galones de su experiencia en el campo y fuera de él, como ya demostró en su mensaje de apoyo al pueblo mexicano en el terrremoto de ese año con el mensaje de 'Orando por México'.



'Embajador' mexicano en Sevilla, el capitán del Tri, de 33 años, amplió recientemente su vinculación hasta junio de 2022 con el Betis, donde comparte vestuario y ejerce de padre espiritual de su compatriota Diego Lainez.

El capitán de la selección de México, con 161 partidos y 28 goles marcados con el Tricolor desde su debut con 19 años en diciembre de 2005, ha disputado cuatro Mundiales.



'El Principito' debutó en 2007 en La Liga, en la que antes ya estuvo cinco temporadas en el Deportivo y dos en el Valencia, y luego se marchó en la 2013-14 al Bayer Leverkusen y de ahí al PSV, equipo holandés en el que fue una pieza clave para que conquistara las ligas de 2015 y 2016.

