El Valencia Basket no reacciona y cae contra el CSKA en Rusia

El Valencia Basket poco ha podido hacer en el pabellón del campeón. El CSKA ha sido superior en todos los tramos de partido y por medio de Mike James (28 puntos) y Hilliard (16) como referentes en el ataque del equipo ruso. El equipo español no ha tenido un buen estreno en el máximo campeonato europeo. [Narración y estadísticas: Valencia Basket 71 - 96 CSKA Moscú]

El CSKA de Moscú infligió este viernes un duro castigo (71-96) al Valencia Basket en la primera jornada de la Euroliga, en la que al conjunto español le faltó dureza, sobre todo mental, para no derrumbarse como lo hizo en la segunda parte.



De inicio, el Valencia trató de que San Emeterio dinamizara su ataque pero lo faltaron socios y el CSKA, con muchas variedad de recursos, se hizo con el dominio del juego. A Mike Tobey, pese a que empezó a sumar, le faltó contundencia para exprimir más las opciones que tuvo.

Buen inicio de Valencia

La entrada de Aaron Doornekamp y Louis Labeyrie subió el listón defensivo de los locales, que redujeron su desventaja pese a la inspiración anotadora de Vorontsevich (17-20, m.9).



La presencia de Dubljevic dio una sólida referencia interior al Valencia y el descaro de Marinkovic en su entrada pareció que le podía dar los argumentos para ponerse por delante pero el equipo ruso echó mano de su fortaleza física para ganarse segundas y terceras opciones y mantener el mando.

El CSKA castigó de tres

El golpe aún le dolía al Valencia cuando volvió a la pista y el equipo local regresó entumecido, lo que aprovechó el CSKA para castigarle con una lluvia de triples desde las esquinas que le permitieron abrir hueco y llevar su ventajas hasta más allá de los veinte (47-69, m.15).



Un tiempo muerto pero, sobre todo, la salida de los jugadores más enchufados en la primera parte, permitió al Valencia engancharse al juego aunque no tanto al marcador (54-76, m.30).



El choque estaba ya decidido pero el CSKA aguantó un poco más con el pie en el acelerador hasta que un par de triples de Clyburn llevaron su ventaja hasta rozar los treinta puntos.



En ese momento el conjunto moscovita bajó un poco el listón lo que hizo algo menos duros los últimos minutos del Valencia, aunque no Hackett se encargó de que la renta visitante no se viera mermada.



Valencia 71 - 96 CSKA

Valencia Basket: Vives (2), Abalde (2), San Emeterio (5), Motum (12), Tobey (14) -cinco titular- Marinkovic (3), Labeyrie (7), Dubljevic (12), Ndour (3), Sastre (7), Van Rossom (4) y Doornekamp (-).



CSKA Moscú: James (20), Hilliard (22), Kurbanov (2), Voigtmann (3), Hines (4) -cinco titular- Bolomboy (4), Strelnieks (-), Vorontsevich (13), Clyburn (12), Hackett (8), Antonov (2) y Baker (6).

Parciales: 17 - 24 | 21 - 26 | 16 - 26 | 17 - 20



Árbitros: Lamonica (ITA), Zamojski (POL) y Vyklicky (CZE). Eliminaron por faltas personales al local Doornekamp (m.34).



Incidencias: primer encuentro de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.435 espectadores.

