Kobe Bryant, tras la eliminación de Estados Unidos: "Los días de 1992 han acabado"

Tras la estrepitosa eliminación de Estados Unidos ante Francia y la posterior derrota frente a Serbia, la selección de Popovich tuvo que vencer a una peleona Polonia para conseguir el séptimo puesto en el peor Mundial de su historia.

Kobe Bryant, embajador del torneo y leyenda del baloncesto, quiso aclarar en los medios que la dureza de estas competiciones avanza conforme transcurren los años y que Estados Unidos, la gran dominadora en las últimas décadas, tendrá que trabajar más para conseguir las medallas.

"He escuchado mucho que llevamos al mejor equipo posible. Nosotros necesitamos un empujón tardío para ganar a España la medalla de oro. En la pista no es un juego de niños", ha dicho el antiguo escolta, que ha afirmado que entiende la decisión de muchos jugadores de no ir al Mundial, pero ha añadido una frase tan dura como verdadera: "Los días de 1992 han acabado".

Kobe Bryant viendo el Australia-España EFE

La no participación de grandes jugadores americanos en este torneo ha sido objeto de crítica por parte de cierto sector de la prensa americana y de algunos directivos, como Colangelo, quien afirmó que "no se olvidará de quienes se borraron".

Kobe ha querido recalcar la exigencia del torneo y de selecciones a las que no se puede pasar por alto, como puede ser el caso de Argentina, quien ha acabado con las oportunidades de Serbia y Francia, dos de las grandes favoritas para llevarse el oro antes de que comenzase el torneo.

[Más información: Bogut acusa a los árbitros de estar comprados por España: "La FIBA es una puta vergüenza"]