Aldama, MVP del Europeo sub18: "Las comparaciones están muy bien, pero Pau Gasol solo hay uno"

La selección española sub18 fue recibida este lunes en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez tras aterrizas desde Grecia, donde ganaron este domingo el cuarto título de campeona de Europa al derrotar a Turquía en una sufrida final por 57-53.

Santiago Aldama, MVP del torneo y miembro del quinteto ideal, se mostró muy contento por los premios individuales, aunque el más importante es el conseguido por todo el equipo, el campeonato de Europa. "El oro siempre es lo más importante. No tengo palabras para describir este sentimiento. Ha merecido la pena el trabajo duro e intenso para ser campeones de Europa, que era nuestro objetivo", señaló Aldama, a quien ya le comparan con nada más y nada menos que Pau Gasol.

"Las comparaciones están muy bien, pero Pau Gasol solo hay uno. Yo intento seguir a mi trabajo, tranquilo", expresó el MVP del torneo, siendo el tercer español en conseguir dicho logro tras Sergio Rodríguez (2004) y Álex Abrines (2011). Con respecto a la existencia de un posible vacío generacional, el alero afirmó que en ningún momento lo ha habido, además de señalar la gran cantera y nivel del baloncesto nacional.

La selección española sub18 de baloncesto, campeón de Europa de la categoría

"El baloncesto español es de lo más top. En España se juega muy buen baloncesto, hay muy buen nivel de cantera y se ha demostrado a lo largo de los años. En ningún momento ha habido algún vacío", sentenció. No obstante, y pese a todos los premios cosechados, Aldama se mostró cauto y señaló que aún debe de mejorar en muchos aspectos de su juego.

"Tengo que mejorar las piernas, la rapidez, en defensa, la solidez en el tiro... Pero queda mucho tiempo para eso", declaró felizmente un jugador que, además, se marchará a Estados Unidos para iniciar su etapa universitaria en la NCAA con Loyola Maryland.

"Cruzo el charco y tengo muchas ganas. Estoy muy emocionado y podremos hacer grandes cosas", manifestó Aldama. Por otro lado, Usman Garuba, el otro representante español en el quinteto ideal del Europeo sub18, mostró ante los medios su felicidad y sensación "increíble" tras conseguir el oro en Grecia.

Garuba durante la semifinal entre España y Grecia. Foto: Twitter (@ACBCOM)

"Estoy muy contento, con una sensación increíble... Muy alegre por mí y por los compañeros", declaró Garuba, que anotó en la final 11 puntos y capturó 14 rebotes. Ante las cuestiones de cómo ve el futuro en el Real Madrid y la posibilidad de estar en el primer equipo, se mostró precavido aunque preparado para lo que toque.

"Si es lo que toca... Al final a base de trabajo se pueden conseguir grandes cosas y ese es mi objetivo ahora", manifestó el pívot madridista, que como su compañero MVP, Aldama, manifestó entre risas que debe de "mejorar en todo". "Tengo que mejorar en todo, tengo 17 años... Concentración, tiro, pero sobre todo concentración", prosiguió.

La brillante nueva generación

También matizó que en el baloncesto español no hay un vacío generacional, y valoró el gran nivel que existe en las categorías inferiores. "La cantera de España es muy buena. Mucha gente nos compara con los junior de oro, somos generaciones diferentes, pero si recibimos este tipo de comparaciones es que estamos haciendo las cosas bien para el futuro".

En cuanto al interés que empieza a despertar en la NBA, expresó que es algo que no le preocupa por ahora. "No me preocupa, me da igual. Trato de hacer el mejor baloncesto posible, pienso en el día a día", dijo Garuba. Javier Zamora, seleccionador nacional sub18, tomó la palabra y expresó su "inmensa felicidad" por el logro cosechado, resarciéndose de la derrota en los últimos segundos del año pasado con la sub16.

El gran campeonato de España

"Estamos inmensamente felices. Los chicos han hecho un campeonato sensacional. Y hemos obtenido el premio que el año pasado en la sub16 se nos escapó en los últimos segundos", expuso Zamora. Con respecto a Aldama y Usman, señaló que se tratan de "dos grandes proyectos", pero que si están donde están es por el trabajo y la actitud que demuestran siempre.

Aldama y Garuba, las revelaciones

"Son dos grandísimos jugadores, dos grandes proyectos. Pero sobre todo por el corazón que tienen, la actitud que muestran en la pista y el liderazgo, desde la humildad, y el compromiso que han mostrado en el campeonato". No obstante, también quiso ensalzar el trabajo del resto del grupo, quienes les "arroparon", tratándose de "una generación que tiene mucho talento".

Por último, proclamó que dependerá de muchos factores donde llegue cada uno, pero que están realizando un gran trabajo para conseguirlo. "Están en un proceso formativo, haciendo un trabajo sensacional en sus clubes, con sus entrenadores... Hay muchos factores que influirán en ese 'saltito'", concluyó.

[Más información: España se proclama campeona del Europeo sub18 ante Turquía]