El padre de Anthony Davis estalla: "No quiero que mi hijo juegue en los Celtics"

Anthony Davis revolucionó la NBA el pasado 28 de enero cuando se agente, Rich Paul le comunicaba a su actual equipo, los New Orleans Pelicans su deseo de ser traspasado. En ese momento media liga se interesó por la situación del pivot, aunque había dos que asomaban por encima de las demás, los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers.

Los de púrpura y oro lo tenían 'fácil', no existía ningún tipo de restricción y el traspaso siempre y cuando los Pelicans aceptaran negociar era viable. Por el contrario los de Massachussets se encontraban con un gran escollo, la 'Rose Rule', esta regla creada en honor a Derrick Rose explica que dos jugadores que durante su contrato de rookie se salen de él para cobrar más por el gran rendimiento deportivo no pueden jugar juntos, es decir, Kyrie Irving aumentó su contrato como rookie durante su estancia en los Cleveland Cavaliers, exactamente lo mismo que hizo Anthony Davis con los Pelicans. Por esta razón y hasta el próximo verano los Celtics no pueden negociar por el ala-pivot de Chicago.

Anthony Davis, jugador de los New Orleans Pelicans Reuters

No es el único problema con el que se han encontrado los de Boston, el padre del jugador ha asegurado que: "No quiero que mi hijo juegue en los Celtics. Allí no hay lealtad, mira como trataron a Isaiah Thomas. He visto cosas en eso equipo en los últimos años... Thomas les dio su corazón, jugó con toda su alma y fue traspasado. No hay lealtad".

El padre de Davis hace referencia al traspaso de Isaiah Thomas a los Cavaliers para hacerse con Kyrie Irving, después de todo lo que el pequeño base les dio a los Celtics, y como ellos lo traspasaron sin tener en cuenta todo lo que había hecho por la organización.

Los Lakers ya han lanzado su primera oferta

Según Adrian Wojnarowski, periodista de la ESPN, Los Ángeles Lakers han realizado este pasado viernes su primera oferta para hacerse con Davis, en el pack incluían a Lonzo Ball, a Kyle Kuzma, a Rajon Rondo, a Michael Beasley y una primera ronda del draft de 2019. Una oferta que los Pelicans no consideran valida para desprenderse de su jugador franquicia. El tira y afloja continúa por el momento.

