Cameron Norrie y Rafa Jódar abren la semifinal de la Copa Davis entre Gran Bretaña y España con el objetivo de adelantar a su selección hacia la final. El duelo enfrenta la experiencia del británico con el empuje del joven español.

Cameron Norrie - Rafa Jódar, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de las semis de la Copa Davis

El encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Davis 2026 se juega hoy sábado 28 de noviembre a las 12:00 horas CET en el SuperTennis Arena de la Feria de Bolonia, dentro de la eliminatoria entre Gran Bretaña y España. En España, el partido y toda la serie pueden verse en directo por televisión y en plataformas digitales a través de Movistar Plus+ y Movistar+ Deportes.

En el plano deportivo, Rafael Jódar ejerce como número dos del combinado que capitanea David Ferrer para inaugurar el cruce frente a los británicos, con Carlos Alcaraz como gran referente español en la eliminatoria.

El joven tenista madrileño ya sabe lo que es imponerse a Cameron Norrie esta misma temporada, tras haberlo superado en sus dos enfrentamientos previos de 2026 tanto en Acapulco como en los cuartos de final del Conde de Godó en Barcelona, mientras el británico busca tomarse revancha y dar el primer punto a su país.