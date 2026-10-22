Messi evoca el orgullo de su padre ante el Princesa de Asturias: "Era algo que le hacía mucha ilusión"

A tan solo unas horas de que Leo Messi reciba el Premio Princesa de Asturias -lo hará el viernes en una ceremonia presidida por los reyes de España-, el argentino tiene muy presente a su padre, a quien le quiere dedicar un galardón que le hacía mucha ilusión.

El legado que le dejó Jorge Horacio Messi se basa en valores como el compromiso, el respeto y la solidaridad y, emocionado, recordó la figura de su padre, fallecido el pasado 8 de agosto tras una enfermedad prolongada.

"Mi padre estaba muy feliz, ya que este reconocimiento va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha. Seguramente lo estará disfrutando también", ha reconocido el argentino en una entrevista concedida a la agencia EFE.

El astro argentino recordó la insistencia de su padre para que viajara a Asturias a recoger el galardón, pese a las dificultades que podía plantear su calendario con el Inter Miami.

Precisamente por el "significado" del premio, su padre insistía en la importancia de desplazarse hasta la capital asturiana para recogerlo. Una posibilidad que, según reconoció el futbolista, podía resultar "difícil" debido a los compromisos deportivos con su actual equipo, el Inter Miami C. F.

"Muy ilusionado, feliz y agradecido", así describió Messi cómo se siente por por recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un reconocimiento que trasciende su trayectoria futbolística.

Más allá de la distinción, Messi puso el foco en los valores que marcaron su formación personal y que ahora intenta transmitir a sus tres hijos junto a su mujer, Antonela Roccuzzo.

Jorge Messi y Leo Messi E.E

El campeón del mundo con Argentina en 2022 incidió en que las enseñanzas recibidas en casa durante su infancia siguen presentes en su manera de entender la vida y la familia.

El futbolista, que residió más de veinte años en España, aseguró ser plenamente consciente del «significado» del galardón y expresó su satisfacción por un reconocimiento que premia tanto sus éxitos deportivos como su compromiso social.

El Barça, una escuela de vida

Durante su intervención, Messi también recordó la importancia que tuvo el Barça, el club de su vida, en su desarrollo como deportista y como persona. El argentino subrayó que su aprendizaje en la entidad azulgrana fue mucho más allá de lo que sucedía sobre el terreno de juego.

"Cuando uno está ahí no es solo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que tiene uno antes de ir a entrenar o ir a jugar", reflexionó.

Una filosofía que, según explicó, está estrechamente relacionada con la disciplina, el compromiso y la búsqueda constante de la mejora. Messi destacó así la importancia de todo lo que rodea a la competición y de las responsabilidades que acompañan a un futbolista de élite.

El delantero argentino, que congregó a cientos de aficionados a las puertas de su hotel, muchos de ellos compatriotas suyos, también reivindicó el esfuerzo diario como una de las claves de su trayectoria.

Preguntado por la búsqueda de la excelencia, Messi defendió una máxima que ha acompañado su carrera: "Se entrena como se juega no son solo palabras". El futbolista reconoció que su competitividad viene de lejos y que, desde pequeño, siempre ha sentido una necesidad especial de ganar.

"Desde chiquito" fue "muy competitivo", explicó, con el objetivo de "intentar ganar, crecer y seguir mejorando". Una mentalidad que mantiene incluso en las situaciones más cotidianas de los entrenamientos.

En este sentido, admitió que no le gusta perder "ni los partiditos cortos de los entrenamientos", una muestra de la exigencia que se impone incluso cuando no hay un título en juego.

Para el argentino, el entrenamiento es una parte fundamental del crecimiento de cualquier deportista. "El entrenamiento está para crecer", señaló, con la idea de llegar después a la competición "con las mayores herramientas" posibles para afrontar los desafíos.

Su reflexión puso de manifiesto una concepción del fútbol en la que el talento, por sí solo, no basta: la constancia, la responsabilidad y el trabajo diario resultan esenciales para alcanzar el máximo nivel.

El compromiso solidario

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes también reconoce la dimensión solidaria de Messi, que ha colaborado en iniciativas destinadas a mejorar la vida de los más vulnerables.

Entre ellas figuran su apoyo al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, dedicado a la atención de niños con cáncer, y las donaciones realizadas para ayudar a los afectados por la dana y por los incendios del pasado verano en la sierra oeste de Madrid.

Sobre esta faceta, el futbolista explicó que tanto él como su familia intentan colaborar siempre que está en su mano. Messi aseguró que procura mantenerse informado sobre lo que sucede en el mundo y reconoció que los medios de comunicación permiten conocer mejor las distintas situaciones que requieren ayuda.

Leo Messi, durante el Mundial de fútbol 2026. Europa Press

Sin embargo, también quiso dejar claro que su compromiso solidario no depende de la repercusión pública de sus acciones. El argentino recordó que anteriormente ya había colaborado sin hacerlo público, porque no sentía la necesidad de darlo a conocer.

"Uno lo hace de corazón porque lo siente", afirmó, reivindicando una forma de entender la solidaridad basada en la voluntad de ayudar y no en el reconocimiento externo.