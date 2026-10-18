Los tenistas españoles se ven las caras en busca de ser el primer español en ganar en China.

Alejandro Davidovich - Rafa Jódar, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del Masters 1.000 de Shanghái

El tenis masculino español vivirá una fiesta este domingo en Shanghái. Rafa Jódar y Alejandro Davidovich se jugarán la corona del penúltimo Masters 1000 del curso, el único evento de la categoría que aún no figuraba en el palmarés de la Armada.

Será el primer enfrentamiento entre el joven madrileño, que bate récords de precocidad, y su compatriota malagueño. Davidovich se ha ganado el derecho a su segunda final de un TMS tras deshacerse de Alexander Zverev. Por su parte, Jódar se estrenará después de haber eliminado al campeón de Shanghái 2019.

Para Álex puede ser la tercera corona del curso, tras el Mallorca Championships y Chengdu. En el caso de Rafa sería la segunda después de imponerse en abril sobre la tierra batida de Marrakech.