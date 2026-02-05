El Atlético de Madrid goleó (5-0) al Betis en el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputó este jueves en el estadio La Cartuja, del que salió por la puerta grande después de desplegar un gran juego que le pone en las semifinales del torneo.



Un tanto del eslovaco David Hancko, a los doce minutos; otro del argentino Giuliano Simeone, a la media hora; y un tercero del nigeriano Ademola Lookman, en el 37, dieron una clara ventaja al descanso, mientras que en la segunda redondearon la goleada con las dianas del francés Antoine Griezmann (m.62) y el argentino Thiago Almada (m.83).