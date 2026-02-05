El Hapoel Tel Aviv y el Valencia Basket miden este jueves sus dudas en la cancha del equipo israelí en un encuentro de la Euroliga en el que se prevé un clima hostil para el conjunto 'taronja', tal y como sucedió hace algo más de un mes en su visita al Maccabi Tel Aviv.



El Valencia Basket afronta el choque tras firmar su peor partido de la temporada en la cancha del Anadolu Efes, mientras que el equipo israelí suma tres derrotas seguidas. Ambos siguen en el 'top 6' con 16 victorias cada uno, pero el Hapoel tiene un partido menos.



La igualdad en la competición es tal que el segundo, el Olympiacos también con 16 triunfos, tiene solo un más que el Mónaco, que es décimo.