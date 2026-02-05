En una semana con doble jornada, los blancos visitan este jueves el Coca-Cola Arena, pabellón del Dubai Basketball, que llega crecido tras doblegar en la prórroga al Olympiacos por 108-98, en una gran actuación del pívot canadiense Mfiondu Kabengele, autor de un doble-doble con 21 puntos, 14 rebotes y 30 de valoración.

Los emiratíes, en su debut esta campaña en la Euroliga, son decimoterceros con 12 victorias y 14 derrotas, pero con un balance positivo como local de 9-3, perdiendo sólo ante el Hapoel Tel Aviv, Maccabi y Virtus Bolonia.

En una mezcla de jugadores veteranos y otros con menos experiencia en la élite, los de Jurica Golemac ampliaron su rotación interior con el fichaje del brasileño Bruno Caboclo a mediados del mes de enero.

En el encuentro de ida el pasado 2 de enero, los de Scariolo se impusieron en un partido muy igualado hasta el último cuarto por 107-93, en una actuación destacada de Trey Lyles, Alberto Abalde, Facundo Campazzo y Mario Hezonja.

La gran ausencia de aquel encuentro fue la de Dzanan Musa en el cuadro emiratí, que se reencontrará, esta vez sí, con varios de sus excompañeros en el Real Madrid, club en el que militó las últimas tres temporadas.