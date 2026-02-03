El equipo griego, verdugo de los blancos en la final europea de 2024, es el único que ha ganado esta temporada en la Euroliga en el Movistar Arena, el pasado 13 de noviembre por 77-87. Sin embargo, los de Ergin Ataman han perdido cuatro de sus últimos siete partidos en Europa, ante Olympiacos y Olimpia Milán, como local, y ante Maccabi y Bayern de Múnich como visitante.

Enfrente estará el Real Madrid, que acabó enero con muy buenas sensaciones de juego y manteniendo su fortaleza como local, con victorias de prestigio ante Dubai, Maccabi, Barça, Valencia Basket y Mónaco.

Por contra, los de Sergio Scariolo volvieron a caer en su última salida en la cancha del París Basketball, y son el peor equipo a domicilio dentro del top diez con un balance negativo de cuatro triunfos y ocho derrotas.



Pese a ello, los blancos son quintos con un récord de 16-9, a sólo una victoria del líder, el Fenerbahce turco. Por su parte, el Panathinaikos ocupa la octava plaza con un balance de 15-10, en una apretada tabla de clasificación.