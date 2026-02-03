El encuentro, correspondiente a la jornada 26 de la fase regular de la Euroliga, se disputa este martes 3 de febrero de 2026 a las 20:30 horas. El escenario será el Unipol Forum de Milán, donde el conjunto dirigido por Pablo Laso intentará asaltar la cancha italiana para mantenerse vivo en la pelea por los puestos de play-in.

Para los aficionados que quieran seguir el duelo en directo desde España, la retransmisión televisiva correrá a cargo de Movistar Plus+, concretamente a través de sus canales especializados Movistar Deportes y M+ Vamos (diales 8 y 50).

En el plano deportivo, el Baskonia llega con la moral reforzada tras recuperar sensaciones en sus últimos compromisos, mientras que el equipo de Ettore Messina encara el choque con la notable ausencia de Lorenzo Brown, lo que obliga a los locales a redistribuir sus responsabilidades en la dirección de juego.