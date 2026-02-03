El Barça despertó demasiado tarde y, tras llegar a perder de 17 puntos al final del tercer cuarto, no alcanzó a completar la remontada este martes en el Palau Blaugrana frente al Fenerbahce Beko Estambul (78-82), vigente campeón y actual líder de la Euroliga, que impuso su físico durante tres cuartos.



Lastrados por su mal inicio (14-29), los azulgranas fueron siempre por detrás en el marcador, pero reaccionaron en el último periodo. Espoleados por Darío Brizuela, redujeron la desventaja a tres puntos, pero fallaron demasiado en el ajustado desenlace. Un rebote del visitante Wade Baldwin a cinco segundos del final dictó sentencia.