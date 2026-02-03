Tras las primeras 25 jornadas, el conjunto de Pedro Martínez es cuarto y acumula 16 triunfos, uno menos que el líder Fenerbahce y los mismos que tienen con un partido menos el Olympiacos, segundo y Hapoel Tel Aviv, tercero, así como el Real Madrid y el Barcelona. Estos seis equipos serían los que accederían directos a cuartos de final de acabar así esta fase inicial.

Los equipos clasificados entre el séptimo y el décimo lugar jugarían una eliminatoria de acceso a esa ronda, algo que el Valencia Basket no ha conseguido hasta ahora con este formato y que pasa por ser su primer objetivo.

El undécimo clasificado es el Virtus Bolonia con 12 triunfos, los mismos que tiene el Armani Milán, que es duodécimo. Así pues, el Valencia tiene cuatro triunfos de margen a falta de trece encuentros por disputarse.