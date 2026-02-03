A punto estuvo el FC Barcelona de revivir los fantasmas del Real Madrid en su eliminatoria de la Copa del Rey ante el Albacete.

Los culés vencieron (1-2) para lograr el pase a las semifinales de la Copa del Rey, pero tuvieron que sudar hasta el último segundo para hacerlo. Lamine adelantó a los visitantes en la primera mitad y Araujo puso el segundo, pero un gol de Javi Moreno redujo diferencias.

Gerard Martín salvó un gol cantado en el último suspiro y el Barça está en las semifinales de la Copa del Rey sin jugar todavía ni un solo partido ante un rival de Primera División.