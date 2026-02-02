El partido se disputará el lunes 2 de febrero de 2026 a las 21:00 horas en el Estadi Mallorca Son Moix. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar La Liga, con opciones adicionales de emisión en abierto según los operadores locales.

En el plano deportivo, el conjunto balear llega con 21 puntos y la necesidad crítica de puntuar para salir de los puestos de descenso. El técnico bermellón cuenta con las dudas de Raíllo y Morlanes, además de la baja confirmada de Kumbulla. Por su parte, el Sevilla suma 24 puntos y busca encadenar su segunda victoria consecutiva para escalar a la zona media-alta de la tabla.

El equipo hispalense afronta el duelo con ausencias notables, incluyendo a Marcao, Azpilicueta y el sancionado Gudelj, lo que obligará a realizar ajustes en el sistema defensivo para frenar la referencia ofensiva local, Vedat Muriqi.