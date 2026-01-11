El escenario del choque será el emblemático Palau Blaugrana, donde el equipo dirigido por Joan Peñarroya intentará imponer su ritmo desde el salto inicial.

El conjunto culé llega tras una exigente semana de Euroliga, lo que podría obligar a rotaciones en su quinteto.

Por su parte, el equipo andaluz aterriza en Barcelona con la necesidad urgente de sumar para escapar de los puestos de peligro.

La clave para los visitantes pasará por intentar frenar la anotación exterior azulgrana y mantenerse competitivos en el rebote defensivo durante los cuarenta minutos para tener opciones al final.