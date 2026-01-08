Las claves del Atlético - Real Madrid:
- El Real Madrid sobrevive ante el Atlético con dos destellos y se medirá al Barça en la final de la Supercopa de España
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Gracias por acompañarnos
Aquí ponemos punto final a la retransmisión del derbi madrileño. Nos vemos el domingo con la final entre el Barça y el Real Madrid ¡Gracias por acompañarnos!
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Nuevo Clásico
La Supercopa de España se decidirá de nuevo en un Clásico. Madrid y Barça se verán las caras el domingo a partir de las 20:00 hora peninsular.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | La crónica
Aquí os dejamos la crónica de la victoria del Real Madrid contra el Atlético en las semifinales de la Supercopa de España.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Final del partido!
90+7' (1-2) ¡Final del partido! ¡Victoria del Real Madrid!
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Perdona Julián!
96' (1-2) ¡Casi marca el Atlético! Disparo muy cruzado de Julián Álvarez que se marcha cerca de la portería de Courtois.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Detiene Courtois
90+4' (1-2) Lo intenta el Atlético de Madrid. Centro de Simeone que acaba en las manos de Courtois.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Siete de añadido
90' (1-2) Se jugarán siete minutos más. Eso es lo que le queda al Real Madrid para resistir y lo que le resta al Atlético para intentar forzar la tanda de penaltis.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Fuera Llorente!
87' (1-2) ¡Casi marca el Atlético! Disparo con rosca de Llorente desde la frontal que se marcha rozando el palo. Mueve el banquillo Alonso. Entran Mastantuono y Ceballos en lugar de Rodrygo y Camavinga.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Para Courtois
83' (1-2) Vuelve a detener Courtois. Disparo de Griezmann de volea que solventa bien el belga por su buena colocación. Aprieta el Atlético en estos minutos.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Agota las balas Simeone
80' (1-2) Agota los cambios Simeone. Entra Nahuel Molina en lugar de Rugeri. En el Real Madrid entra Güler y se retira del terreno de juego Vinicius.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | No puede seguir Rüdiger
69' (1-2) No ha aguantado más Rüdiger. Se marcha el alemán y también lo hace Asencio. Entran Fran García y Mendy. Carreras y Tchouaméni tendrán que jugar de centrales.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Mueve el banquillo Simeone
61' (1-2) Doble cambio de Simeone. Se van Baena y Koke, entran Cardoso y Griezmann.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | ¡GOOOOOL DE SORLOTH!
58' (1-2) ¡GOOOOOL DEL ATLÉTICO! ¡GOOOOOL DE SORLOTH! Se duerme Vinicius que se queda mirando la jugada. Centra solo Simeone y Sorloth le gana el salto a Asencio para cabecear a gol.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | ¡GOOOOOOOOOOL DE RODRYGO!
54' (0-2) ¡GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOOL DE RODRYGO! Valverde filtra el balón, Rodrygo recibe finta con el regate, acelera para marcharse de Le Normand y no perdona en el mano a mano ante Oblak.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Fuera Valverde
52' (0-1) Lo intenta Valverde. Disparo desde la frontal que se marcha cerca de la portería de Oblak.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Salva Rüdiger
49' (0-1) Vuelve a salvar Rüdiger. Centro de Rugeri directo a Julián, pero el alemán se anticipa y pone un pie salvador para mandar el balón a córner.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Comienza la segunda parte!
46' (0-1) Rueda de nuevo el balón en Yeda. Simeone mueve el dibujo. Se retira Gallagher y entra en su lugar Le Normand. Pubill pasa al lateral derecho y Llorente sube al centro del campo.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Llegamos al descanso
45+4' (0-1) ¡Se acaba la primera parte! Se marcha con ventaja el Real Madrid gracias al gol de Fede Valverde de falta directa en la primera acción del partido.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Cuatro de añadido
45' (0-1) Se jugarán cuatro minutos más en la primera parte. Intenta aguantar el marcador el Real Madrid.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Se salvan los blancos
40' (0-1) ¡Perdona el Atlético! Roba Baena, Courtois repele su disparo, Rüdiger el siguiente de Julián y Gallagher finaliza la acción disparando fuera.