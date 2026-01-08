Estas han sido las declaraciones del director deportivo de la Federación Española de Fútbol

Partido de hoy más igualado: "El principio del partido se decantó para el Barça. Hoy va a estar más competido".

Relaciones con los clubes: "Bien, la primera experiencia en reuniones con clubes. El talante del presidente es estar juntos. Estar en esas reuniones es un privilegio y ver que todos vamos juntos".

Joan García y la Selección: "Llevo siete meses, todos los técnicos conocen a Joan, que es lo que todo el mundo ve, es espectacular. Estoy seguro que Luis piensa 'bendito problema'. Todo el que pueda venir a subir el nivel...".

Xabi Alonso: "Xabi o cualquiera sabe lo que es la presión del Real Madrid. Lo sabe como jugador y como entrenador se multiplica. Lo que necesita el entrenador es tiempo y confianza. Él ha demostrado que es el más capacitado. El Xabi entrenador y persona, hay que darle confianza".