Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Repliegue
11' (0-1) El Reeal Madrid ha dado un paso atrás tras el gol. Los de Xabi Alonso están más replegados y ceden la iniciativa al Atlético.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Intento de reacción
7' (0-1) Intenta reaccionar el Atlético de Madrid al gol de Valverde. Están intentando hacer daño con centros laterales los de Simeone, pero de momento la defensa del Real Madrid está solventando bien las acciones.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | ¡GOOLAAAZO DE VALVERDE!
2' (0-1) ¡GOOOOOLAAAAZOOOOOO DE VALVERDE! ¡GOOOOLAZO DEL REAL MADRID! Falta desde más de 30 metros y el uruguayo la deja en la escuadra. No estaba demasiado bien colocada la barrera por parte de Oblak.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Arranca el partido!
1' (0-0) ¡Comienza el partido! ¡Arranca la semifinal de la Supercopa de España! Mueve el balón el Real Madrid. Defiende el Atlético.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Todo listo
Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego. Gran ambiente en el King Abdullah Sport City con mucho madridista en las gradas. Todo listo para que arranque el partido.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Momento Gonzalo
Esta noche muchas miradas estarán puestas en Gonzalo García. El delantero del Real Madrid marcó un hat-trick el pasado fin de semana e intentará de nuevo hacer olvidar a la figura de Mbappé.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Las palabras de Karanka
Estas han sido las declaraciones del director deportivo de la Federación Española de Fútbol
Partido de hoy más igualado: "El principio del partido se decantó para el Barça. Hoy va a estar más competido".
Relaciones con los clubes: "Bien, la primera experiencia en reuniones con clubes. El talante del presidente es estar juntos. Estar en esas reuniones es un privilegio y ver que todos vamos juntos".
Joan García y la Selección: "Llevo siete meses, todos los técnicos conocen a Joan, que es lo que todo el mundo ve, es espectacular. Estoy seguro que Luis piensa 'bendito problema'. Todo el que pueda venir a subir el nivel...".
Xabi Alonso: "Xabi o cualquiera sabe lo que es la presión del Real Madrid. Lo sabe como jugador y como entrenador se multiplica. Lo que necesita el entrenador es tiempo y confianza. Él ha demostrado que es el más capacitado. El Xabi entrenador y persona, hay que darle confianza".
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | El árbitro del partido
Mateo Busquets Ferrer será el encargado de impartir justicia esta noche en Yeda. El balear pitó el derbi del año pasado en el Metropolitano, un duelo que se tuvo que suspender durante unos minutos por lanzamiento de objetos desde la grada a Courtois.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Ejercicios de calentamiento
Los futbolistas de ambos equipos ya se encuentran realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped. No queda nada para que arranque la semifinal de la Supercopa de España.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | El Barça espera en la final
El vencedor del derbi madrileño se verá las caras el domingo con el Barça. Los de Flick, vigente campeones del torneo, golearon anoche sin piedad al Athletic con una manita.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Las palabras de Xabi Alonso
Estas han sido las declaraciones de Xabi Alonso en los micrófonos de Movistar+:
"Partido competido. Habrá que trabajarlo y tener concentración. Es fútbol, puede pasar cualquier cosa".
"Rüdiger juega con todas las garantías. Nos ha dicho que está bien".
"Son los jugadores los que tienen que resolver. Habrá momentos en los que tendremos que dominar, otros aguantar un poco, pero sabiendo que cada momento es importante".
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | El derbi liguero en la memoria
Blancos y rojiblancos se volverán a ver las caras cuatro meses después. Un duelo en el Metropolitano en el que el Atlético le endosó un serio correctivo al Real Madrid con un 5-2.
-
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Vida o muerte para Alonso
El entrenador del Real Madrid se juega mucho esta noche. Si pierde, es muy probable que se acabe su etapa en el banquillo blanco. Si gana, tendrá una vida extra de cara a la final.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | Los elegidos por Simeone
Esta es la alineación titular del Atlético esta noche en Yeda: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Gallagher, Giuliano, Baena, Julián y Sorloth.
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | El once blanco
Estos son los elegidos por Xabi Alonso para buscar el pase a la final de la Supercopa: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 8, 2026
🆚 @Atleti
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/6rE0YniDlO
Atlético - Real Madrid, Supercopa de España | ¡Muy buenas tardes!
¡Hola a todos! Bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto de la segunda semifinal de la Supercopa de España. Un duelo que enfrenta al Atlético de Madrid y el Real Madrid y que arranca a las 20:00 hora peninsular.