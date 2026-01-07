Barça - Athletic, Supercopa de España: resumen, goleadores y estadísticas con los de Flick en la final

Raphinha, con dos goles y una asistencia, fue el líder de un conjunto azulgrana sin Lamine y que sentenció la eliminatoria con cuatro goles en una primera mitad brillante. Ferran, Fermín y Bardghji se sumaron a la fiesta.