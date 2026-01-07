Las claves del Barça - Athletic:
- El Barça se divierte y no tiene piedad ante un dócil Athletic para lograr su billete a la final de la Supercopa de España
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Gracias por acompañarnos
Aquí ponemos punto final al partido. La final se disputa este domingo a partir de las 20:00 hora peninsular. El Barça jugará contra el ganador del Atlético - Real Madrid de mañana.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | La crónica
Aquí os dejamos la crónica del partido que ha supuesto la clasificación del Barça a la final de la Supercopa de España.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡FINAL DEL PARTIDO!
90' (5-0) ¡Se acabó el partido! Goleada del Barça al Athletic que le sirve para clasificarse a la final de la Supercopa de España.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Nos acercamos al final
88' (5-0) Llegamos a los últimos minutos del partido. No están pasando grandes cosas sobre el terreno de juego. Veremos si hay añadido.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Perdona Unai!
78' ¡La que ha fallado Unai Gómez! Mano a mano ante Joan García, pero su disparo se va fuera.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Baja el ritmo
75' (5-0) El Barça ha levantado el pie del acelerador. Sigue dominando, pero el ritmo es mucho menor. El Athletic intenta no sufrir más daños.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Entra Lamine
72' (5-0) Cambio en el Barça. Se retiran Pedri y Roony para que entren en su lugar Dani Olmo y Lamine Yamal.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Se estira el Athletic
64' (5-0) Intenta generar algo de peligro el Athletic. Lo intenta Guruzeta, pero Joan García no sufre. Triple cambio en el Barça: se van Raphinha, De Jong y Balde para que entren Rashford, Bernal y Gerard Martín.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Triple cambio
54' (5-0) Triple cambio en el Athletic. Entran De Galarreta, Unai Gómez y Guruzeta y se retiran Iñaki Williams, Sancet y Robert Navarro.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA!
51' (5-0) ¡GOOOOOOOL DE RAPHINHA! Sigue la fiesta del Barça. El brasileño encuentra un balón muerto en el área y fusila sin piedad ante Unai Simón para firmar su doblete.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Sin ideas
49' (4-0) Sigue dominando el Barça en la segunda parte. El Athletic quiere aguantar el chaparrón, pero no está logrando ni siquiera cruzar la línea divisoria.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Comienza la segunda parte!
46' (4-0) ¡Arranca la segunda parte! Mueve el balón el Athletic. No hay cambios en ninguno de los dos equipos tras el paso por los vestuarios.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Llegamos al descanso
45+2' (4-0) Se acaba la primera mitad. Exhibición del Barça que deja todo sentenciado con cuatro goles en apenas 15 minutos. No ha plantado cara el Athletic.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Al palo Sancet!
42' (4-0) ¡Al palo Sancet! Casi marca el Athletic. Centro de Berenguer desde la derecha y entrada de Sancet desde segunda línea para rematar con el interior de primeras y encontrarse con la madera.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOOL DE RAPHINHA!
38' (4-0) ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE RAPHINHA! Recibe en el perfil derecho, inicia la diagonal, vuelve loco a Areso y fusila al primer palo imposible para Unai Simón. Exhibición del Barça en la primera parte.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOL DE BARDGHJI!
34' (3-0) ¡GOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOL DE Bardghji! Recibe en la derecha, recorta ante Adama Boiro y la cruza con la derecha para mandarla al fondo de la red. Puso la mano muy floja Unai Simón y el cuero acabó dentro de su portería.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOL DEL FERMÍN!
30' (2-0) ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE FERMÍN! Centro lateral de Raphinha raso que se pasea por todo el área que llega a los pies del canterano para que fusile de primeras con la zurda al fondo de la red.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOOL DE FERRAN TORRES!
23' (1-0) ¡GOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE FERRAN TORRES! Centra Roony, le pega mordido Fermín, le cae a Ferra y el valenciano la pega contra el suelo después del control. No puede hacer nada Unai Simón.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Perdona Fermín!
21' (0-0) ¡La que ha tenido el Barça! Primer pase sobresaliente de Pedri, Ferran se la toca de primeras a Fermín y el canterano no remata bien en una posición muy clara. Salva Unai Simón el primer gol azulgrana.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Casi marca Pedri!
15' (0-0) ¡Casi marca el Barça! Balón al segundo palo para Bardghji quien la devuelve de primeras al punto de penalti viendo la llegada de Pedri en segunda línea. Ha rematado centrado el canario directo a las manos de Unai Simón.