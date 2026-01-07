Las claves del Barça - Athletic:
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Triple cambio
54' (5-0) Triple cambio en el Athletic. Entran De Galarreta, Unai Gómez y Guruzeta y se retiran Iñaki Williams, Sancet y Robert Navarro.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA!
51' (5-0) ¡GOOOOOOOL DE RAPHINHA! Sigue la fiesta del Barça. El brasileño encuentra un balón muerto en el área y fusila sin piedad ante Unai Simón para firmar su doblete.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Sin ideas
49' (4-0) Sigue dominando el Barça en la segunda parte. El Athletic quiere aguantar el chaparrón, pero no está logrando ni siquiera cruzar la línea divisoria.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Comienza la segunda parte!
46' (4-0) ¡Arranca la segunda parte! Mueve el balón el Athletic. No hay cambios en ninguno de los dos equipos tras el paso por los vestuarios.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Llegamos al descanso
45+2' (4-0) Se acaba la primera mitad. Exhibición del Barça que deja todo sentenciado con cuatro goles en apenas 15 minutos. No ha plantado cara el Athletic.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Al palo Sancet!
42' (4-0) ¡Al palo Sancet! Casi marca el Athletic. Centro de Berenguer desde la derecha y entrada de Sancet desde segunda línea para rematar con el interior de primeras y encontrarse con la madera.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOOL DE RAPHINHA!
38' (4-0) ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE RAPHINHA! Recibe en el perfil derecho, inicia la diagonal, vuelve loco a Areso y fusila al primer palo imposible para Unai Simón. Exhibición del Barça en la primera parte.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOL DE BARDGHJI!
34' (3-0) ¡GOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOL DE Bardghji! Recibe en la derecha, recorta ante Adama Boiro y la cruza con la derecha para mandarla al fondo de la red. Puso la mano muy floja Unai Simón y el cuero acabó dentro de su portería.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOL DEL FERMÍN!
30' (2-0) ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE FERMÍN! Centro lateral de Raphinha raso que se pasea por todo el área que llega a los pies del canterano para que fusile de primeras con la zurda al fondo de la red.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡GOOOOOOOL DE FERRAN TORRES!
23' (1-0) ¡GOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE FERRAN TORRES! Centra Roony, le pega mordido Fermín, le cae a Ferra y el valenciano la pega contra el suelo después del control. No puede hacer nada Unai Simón.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Perdona Fermín!
21' (0-0) ¡La que ha tenido el Barça! Primer pase sobresaliente de Pedri, Ferran se la toca de primeras a Fermín y el canterano no remata bien en una posición muy clara. Salva Unai Simón el primer gol azulgrana.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Casi marca Pedri!
15' (0-0) ¡Casi marca el Barça! Balón al segundo palo para Bardghji quien la devuelve de primeras al punto de penalti viendo la llegada de Pedri en segunda línea. Ha rematado centrado el canario directo a las manos de Unai Simón.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Control azulgrana
6' (0-0) Intenta desperezarse el Barça. Los de Flick están poco a poco cogiendo el control del juego, pero no llegan las ocasiones.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Primer acercamiento de los vascos
2' (0-0) Lo intenta Paredes. Córner botado por Berenguer y cabezazo mordido del central vasco.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Comienza la semifinal!
1' (0-0) ¡Arranca el partido! Ya está en juego la primera semifinal de la Supercopa de España entre el Barça y el Athletic. Mueven los de Hansi Flick el primer balón del choque.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | ¡Todo listo!
Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego. Toca el sorteo de campos y ya estará todo listo para que eche a rodar el balón en Yeda.
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Las declaraciones de Jon Uriarte
El presidente del Athletic Club ha comentado que "el reparto de los premios de la Supercopa debería ser algo más justo".
"Es subjetivo pero tenemos ejemplos con la Liga y otras competiciones. Entendemos que Madrid y Barcelona generan muchísimo valor pero pensamos que por decreto no puede haber tantas diferencias. Abogamos por un modelo en el que se premie el rendimiento deportivo".
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Ejercicios de calentamiento
Los futbolistas ya están realizando ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego. Tan solo queda un cuarto de hora para que arranque la semifinal.
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Las palabras de Valverde
Planteamiento de partido: "Evidentemente, intentaremos que ellos no estén a gusto en el juego".
Apretar mucho en el centro del campo: "Ellos tienen muchos registros, pueden jugar a la contra. Aún así hay que hacerlo perfecto y que no tengan un buen día".
Nico: "Tiene una pequeña molestia y hemos preferido aguantar".
-
FC Barcelona - Athletic Club, Supercopa de España | Descartada una lesión grave de Ter Stegen
Deco ha confirmado que lo de Ter Stegen no es nada importante: "Ter Stegen tuvo una mala sensación en su rodilla durante el entrenamiento del martes. Cuando uno sale de una lesión es normal que pueda asustarse un poco. Por eso se fue a Barcelona, pero después de que le viera el médico que le operó se ha descartado que tenga algo grave".