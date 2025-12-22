Una experiencia integral para disfrutar de todo el deporte en un mismo lugar

Para quienes viven cada partido con pasión, existe un hogar donde todo el deporte se une: Movistar

Si el deporte forma parte de tu vida, sabes que no se trata sólo de resultados o competiciones. Es emoción, es pasión, es compartir un gol, una canasta o una victoria en el último minuto. Es ese momento en el que contienes la respiración, todo se detiene y sólo importa lo que ocurre en la pantalla.

Cuando algo se vive con tanto entusiasmo, se necesita un lugar que logre estar a la altura. Ese sitio es Movistar.

Mucho más que un operador, es la compañía que conecta a las personas con lo que realmente les importa. Y en el mundo del deporte, esa conexión es única. Porque no se trata sólo de emitir competiciones, sino de crear un verdadero hogar del deporte: un espacio donde todo está integrado.

Todo el deporte, sin fragmentación

Con Movistar, todo el deporte se vive en un sólo lugar, sin fragmentación y sin necesidad de saltar de una plataforma a otra. Fútbol nacional e internacional, con la Champions, La Liga, baloncesto con la NBA, la Euroliga y las competiciones de la ACB (Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa), la temporada completa de tenis con los Grand Slam, Master 1000 o la ATP, los torneos de golf más importante, la NFL, atletismo, pádel, rugby, ciclismo, boxeo, snooker. Y todo el motor con la temporada completa de Fórmula 1 y Moto GP.

Pero más allá de su variada carta deportiva, la compañía destaca por su calidad. Ofrece una experiencia premium pensada para disfrutar sin interrupciones y sin retardos: calidad de imagen Full HD, sonido envolvente 5.1. y si tienes un descodificador UHD de Movistar tendrás acceso a los canales que emiten en 4K.

Además, la tecnología está a tu servicio, la interfaz es intuitiva y fácil de usar, diseñada para que encuentres lo que buscas en cuestión de segundos. Puedes elegir multicámara, disfrutar del deporte en varios dispositivos a la vez –hasta tres dentro de casa y uno fuera– y seguir cada partido de fútbol desde el móvil, la tablet o la Smart TV de tu segunda residencia.

Con Movistar perderse una jugada clave o un partido tampoco será un problema, ya que puedes recuperar lo emitido en los últimos siete días, programar grabaciones para no depender de horarios o ver los resúmenes. Y todo ello sin anuncios, con descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos compatibles para que lleves el deporte contigo.

Un espacio donde vivir el deporte con pasión

Esta compañía es más que tecnología, es un espacio emocional compartido. Detrás de cada retransmisión hay un equipo de periodistas y analistas que entienden el deporte como tú: con respeto, conocimiento y pasión. Movistar ofrece programas exclusivos, retransmisiones en directo y un tratamiento cuidado que convierte cada evento en una experiencia completa.

Elegir Movistar es garantizarte el contenido deportivo más completo y relevante con una experiencia superior. Todo integrado, sin tener que identificarte en otras apps ni crear nuevos usuarios. Simplemente entrar y disfrutar. Porque el deporte no es solo algo que se ve. Es algo que se siente, se comparte y se celebra.

Y si se juega, se vive en Movistar.