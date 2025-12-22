Athletic y Espanyol cierran 2025 en San Mamés con Europa en la cabeza. Los 'periquitos', quintos, decididos a alargar su mejor momento en años en un clásico de LaLiga y los 'leones', octavos, dispuestos a recortar distancias a un rival siete puntos por delante y con un partido menos disputado.



El Athletic encara el choque en el estado de necesidad y de no encontrar el camino que desea en el que lleva toda la temporada tras un inicio fulgurante con tres victorias seguidas.

El Espanyol, por su parte, visita San Mamés en el mejor momento de la temporada al sumar cuatro victorias seguidas: Sevilla (2-1), Celta de Vigo (0-1), Rayo Vallecano (1-0) y Getafe (0-1).