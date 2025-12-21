Las claves del Villarreal 0-2 Barcelona:
- El Barça asalta La Cerámica, pone tierra de por medio con el Villarreal y cierra el año con el liderato de La Liga
Villarreal - Barça, La Liga |La crónica del partido
Un auténtico partidazo se vio en el terreno de juego de La Cerámica para terminar el año. Villarreal y Barça ofrecieron un espectáculo digno de dos equipos que están en la lucha por el título, aunque los azulgranas se llevaron algo más que tres puntos.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡Finaaaal del partido!!
90' (0-2) ¡¡Finaaaal del partido en La Cerámica!! No hay tiempo para más. Victoria importante del Barça que aleja al Villarreal de la cabeza de la clasificación.
Villarreal - Barça, La Liga |Cuatro minutos de añadido
90' (0-2) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque se añaden cuatro minutos más.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡Ha tenido el tercero Rashford!!
89' (0-2) El disparo del inglés ante Luiz Júnior se marchaba dentro de la portería, pero lo evitó Cardona en la misma línea.
Villarreal - Barça, La Liga |Baja el ritmo del partido
84' (0-2) El Barça le ha metido cloroformo al partido y mueve el balón plácidamente esperando que pasen los minutos.
Villarreal - Barça, La Liga |Ocasión para Rashford
79' (0-2) Muy buena jugada a balón parado del Barça. Sacó Raphinha el centro en el saque de esquina dirigido a la frontal del área donde estaba Rashford, quien le pegó al balón conforme le vino, pero el disparo lo repelió un jugador del Villarreal.
Villarreal - Barça, La Liga |Doble paradón de Joan García
76' (0-2) ¡¡Ha tenido el Villarreal el gol que le metería en el partido!! Se plantó mano a mano Mikautadze con Joan García, pero el de Sellent un pie espectacular para evitar el gol y en el rechace fue Moleiro quien probó fortuna, pero con el cuerpo evitó el gol el portero del Barça.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡Vaya misil se sacó Raphinha!!
74' (0-2) Ha tenido el brasileño el gol de la sentencia. La dejó pasar Gerard Martín y Raphinha golpeó al balón conforme le vino, pero este no encontró portería.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡Qué paradón de Joan García!!
67' (0-2) La acción estaba invalidad por fuera de juego, pero qué gran jugada había trenzado el Villarreal que terminó con un pase espectacular de Parejo a Rafa Marín, quien remató a bocajarro, pero el portero del Barça evitó el gol.
Villarreal - Barça, La Liga |Reclama penalti Mikautadze
64' (0-2) Se quejó el jugador del Villarreal por una caída dentro del área ante Pau Cubarsí y Gerard Martín. No vio nada punible Alberola Rojas.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡¡Goooool de Lamine Yamal!!!
63' (0-2) Tras varios rechaces en el área del Submarino, con intentonas de Lewandowski, apareció Lamine Yamal. El '10' azulgrana cazó el balón y la mandó a guardar con un poderoso golpeo. Lo celebra con rabia.
Villarreal - Barça, La Liga |Doble cambio en el conjunto azulgrana
62' (0-1) Mueve el banquillo Hansi Flick: se han ido Ferran Torres y Fermín López, han entrado Lewandowski y Rashford.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡La ha tenido Fermín López!!
57' (0-1) En cuanto recibió el balón que le dio Lamine, el mediapunta del Barça armó el disparo, pero este fue repelido por Luiz Júnior. Perdona el Barça el segundo.
Villarreal - Barça, La Liga |Los azulgranas tienen controlado el partido
53' (0-1) Mueve el balón el Barça de un lado para otro haciendo correr a los jugadores del Villarreal y tratando de amenazar la portería defendida por Luiz Júnior.
Villarreal - Barça, La Liga |Providencial Parejo
49' (0-1) Se lanzó con todo el capitán groguet para bloquear el peligroso disparo de Eric García.
Villarreal - Barça, La Liga |Ocasión para Lamine Yamal
47' (0-1) La primera oportunidad de la segunda parte se la apunta Lamine con un disparo que fue blocado por Luiz Júnior. Le reclama De Jong al internacional con España no haberle pasado el balón.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡Coomiienzaa la segunda parte!!
46' (0-1) ¡¡Ya rueda el balón en La Cerámica!! No hay cambios en ninguno de los dos equipos.
Villarreal - Barça, La Liga |¡¡Descanso en La Cerámica!!
45'+3' (0-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Final de la primera parte en La Cerámica con victoria por la mínima del Barça ante un Villarreal que está con 10 tras la expulsión de Renato Veiga.
Villarreal - Barça, La Liga |Tres minutos de añadido
45' (0-1) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios de la primera parte, aunque se han añadido tres más.