76' (0-2) ¡¡Ha tenido el Villarreal el gol que le metería en el partido!! Se plantó mano a mano Mikautadze con Joan García, pero el de Sellent un pie espectacular para evitar el gol y en el rechace fue Moleiro quien probó fortuna, pero con el cuerpo evitó el gol el portero del Barça.