Repsol y Toyota apuestan por la innovación en el Dakar 2026

La competición más exigente del mundo, que se celebrará en Arabia Saudí entre el 3 y el 17 de enero, se convierte en el escenario perfecto para testar combustibles renovables en condiciones extremas.

El Rally Dakar es más que una competición de motor. En esta prueba, los pilotos se enfrentan a los mayores retos que se pueden encontrar en una carrera: altas temperaturas, dunas sin fin, terreno impredecible… Pero estos desafíos no son solo para los pilotos, también ponen a prueba la ingeniería de los vehículos que participan en esta cita deportiva.

El Dakar, que se celebrará en Arabia Saudí entre el 3 y el 17 de enero, se convierte así en un gran espacio para la innovación, donde Toyota y Repsol colaboran para mejorar el rendimiento deportivo de sus equipos, pero también para perfeccionar los nuevos combustibles de origen renovable y avanzar hacia una competición con menor huella de carbono.

Después de una gran temporada, en la que Toyota se hizo con el título de Campeones del Mundo de pilotos y constructores en el Mundial de Rally Raid, las dos compañías vuelven a unir fuerzas para probar en ámbitos extremos todos sus avances en combustibles con materias primas de origen renovable y lubricantes de alto rendimiento.

En la edición de 2026, los pilotos de los equipos Repsol Toyota Rally Team y Toyota Gazoo Racingusarán 30.000 litros de gasolina con un 70% de materias primas de origen renovable. Se trata de un combustible de máxima calidad, diseñado para mantener el rendimiento y obtener las máximas prestaciones del motor incluso con temperaturas extremas, polvo y recorridos interminables que llevan los vehículos al límite.

Su desarrollo ha sido fruto del trabajo realizado durante años por los científicos del Repsol Technology Lab, el centro de I+D de la compañía, donde se diseñan y prueban los combustibles renovables que ya están compitiendo en las condiciones más exigentes del planeta. En sus laboratorios se ajustan fórmulas y se afina cada detalle para obtener la mejor versión de estos carburantes.

La colaboración entre Repsol y Toyota es tan estrecha que el fabricante ha cedido uno de los motores del modelo DKR GR Hilux al Technology Lab de Repsol. Allí, los científicos han sometido a los motores a las mismas exigencias que deberán soportar en carrera. De esta forma se refuerza un ecosistema tecnológico que sirve como base para el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad destinadas al día a día.

Participantes

Presentación de los equipos Repsol Toyota Rally Team y Toyota Gazoo Racing. Repsol

Dos equipos serán los que lleven productos desarrollados por la compañía: por un lado, el Repsol Toyota Rally Team, con un Isidre Esteve decidido a seguir haciendo historia. Por otro, el potente Toyota Gazoo Racing, con varios claros aspirantes a la victoria. Todos ellos competirán con gasolina con un 70% de materias primas de origen renovable, un combustible diseñado, testado y ajustado para que el motor entregue potencia constante incluso en las condiciones más adversas.

El equipo Repsol Toyota Rally Team contará con Isidre Esteve y su copiloto Txema Villalobos. Su experiencia es una pieza esencial para validar y mejorar los productos innovadores que la compañía lleva de la competición a los vehículos de uso cotidiano..“Tener la oportunidad de heredar un coche oficial como este es increíble; vuelvo a recuperar sensaciones que hacía años que no tenía. Estamos con los mejores y en las mejores condiciones, ahora nos vamos al Dakar a competir, que es para lo que estamos aquí. Probamos por primera vez el combustible renovable de Repsol con Toyota hace cuatro años y fue sorprendente ver que las prestaciones superaban las expectativas que teníamos al principio”, aseguró Isidre Esteve.

Si hay un equipo que llega al Dakar 2026 con la etiqueta de favorito desde antes de la salida, es el equipo oficial Toyota Gazoo Racing, que estará compuesto en esta edición por tres pilotos, dos de ellos ya conocidos (Henk Lategan, segundo en el Dakar 2025, y Seth Quintero, que cambia de copiloto y ha reclutado a Andrew Short) y una nueva estrella. Además, la escuadra japonesa ha fichado a Toby Price, bicampeón del Dakar en motos con KTM en 2016 y 2019..

Con la participación de estos profesionales del motor y las innovaciones de la compañía en la competición, el Dakar no será solo un espectáculo de velocidad, sino también un ejemplo de cómo la tecnología de competición puede acelerar la transición hacia una movilidad con menor huella de carbono, tanto en la competición como en la vida cotidiana.

Reducción de la huella de carbono de la movilidad

Repsol lleva más de medio siglo acompañando las competiciones de motor. Desde los triunfos de Ángel Nieto en los 70 hasta las últimas gestas de Marc Márquez, pasando por la época dorada de Carlos Sainz, la competición ha sido siempre un terreno familiar, un lugar donde aprender, corregir y avanzar en el desarrollo de nuevas soluciones.

En la actualidad, Repsol está a la vanguardia en el desarrollo de combustibles de origen 100% renovable para el transporte. La compañía cuenta con la primera planta de la península ibérica que produce a gran escala combustibles de origen 100% renovable en Cartagena, a la que se sumará una segunda en Puertollano en 2026.

Hoy, la compañía ya comercializa dos combustibles renovables junto al resto de carburantes convencionales en la península ibérica: Diésel Nexa origen 100% renovable (disponible en más de 1.400 estaciones de servicio) y Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable (disponible en 30 estaciones).