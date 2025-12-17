El conjunto monegasco ocupa la quinta plaza de la competición aunque cayó en un su último duelo europeo ante el Fenerbahce. Pese a la baja de Corey Joseph y la duda de Nemanja Nedovic, con la incorporación de Nikola Mirotic el plantel de Vasilis Spanoulis sigue teniendo jugadores que son serias amenazas en todas las posiciones.

Los del Principado forman el segundo equipo que más anota en la competición. De hecho ha sobrepasado los cien puntos en cuatro ocasiones y hace dos jornadas endoso 125 puntos al París.

A pesar de ser el equipo que más valoración firma, no se prodiga mucho en el rebote. Destaca eso sí por su capacidad para cuidar el balón y su plantilla tiene la mejor ratio de pérdidas y asistencias.