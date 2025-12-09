Las claves del Barcelona 2-1 Eintracht:
- Dos goles de Jules Kounde al inicio de la reanudación dieron la victoria al Barcelona, en la Champions, ante el Eintracht Fráncfort, que pese al claro dominio azulgrana logró adelantarse en la primera parte.
El himno de la Champions volvió a sonar en el Camp Nou 1.140 días después y la fiesta, esta vez teñida de azulgrana, acabó con buen sabor de boca para el Barça frente al Eintracht (0-2).
Se espantaron los fantasmas del pasado. Y eso que Knauff, el único superviviente de aquel Eintracht que tomó el feudo culé en 2022, puso pimienta al choque adelantando a los teutones en la primera mitad. Fue un espejismo y un serio aviso a los de Flick, que cambiaron su imagen tras el descanso.
90'+4' (2-1) Consiguió el Barça que no pasara nada en el tiempo de descuento y la victoria se queda en la Ciudad Condal tras el doblete de Jules Koundé en tres minutos.
Barça - Eintracht, en directo |Cuatro minutos de añadido
90' (2-1) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, pero el cuarto árbitro ha mostrado el cartelón con 4 minutos más de prolongación.
Barça - Eintracht, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana
88' (2-1) Gasta una nueva ventana de cambios Hansi Flick: se han ido Lamine y Balde, han entrado Roony y Christensen.
Barça - Eintracht, en directo |No sufren los azulgranas
85' (2-1) Intenta soltarse un poco el Eintracht en ataque, pero cuando los jugadores llegan a tres cuartos se quedan sin ideas y finalizan las jugadas con disparos fáciles para Joan García.
Barça - Eintracht, en directo |Un resultado peligroso
77' (2-1) El Barça está muy cómodo en el partido pero el resultado es corto y a falta de poco más de diez minutos más añadido el Eintracht firma estar solo un gol por debajo paea que en cualquier acción aislada tratar de empatar el encuentro.
Barça - Eintracht, en directo |Fuera de juego de Wahi
72' (2-1) Se plantó el jugador del Eintracht de Frankfurt frente a Joan García, pero su disparo se le marchó desviado en una ocasión muy clara, aunque para su fortuna el línea ha levantado el banderín.
Barça - Eintracht, en directo |¡A punto de marcar Ferran Torres!
68' (2-1) Controló y chutó el delantero del Barcelona de forma muy rápida, pero su disparo cruzado se fue muy cerca del palo.
Barça - Eintracht, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana
65' (2-1) Hansi Flick ha vuelto a mover el banquillo con un doble cambio: se han marchado Lewandowski y Raphinha, mientras que en sus lugares han entrado Ferran Torres y Frenkie de Jong.
Barça - Eintracht, en directo |Ocasión para Raphinha
61' (2-1) Buena arrancada del brasileño, que finalizó con un poderoso zurdazo desde la frontal, pero le salió centrado, a las manos de Zetterer.
Barça - Eintracht, en directo |¡¡Ha tenido el tercero Marcus Rashford!!
59' (2-1) Transición peligrosa del Barcelona, con Lewandowski llegando fácil al área alemana. Se la quiso dejar al inglés, pero su disparo fue repelido por la defensa rival.
Barça - Eintracht, en directo |Amarilla para Lamine
55' (2-1) Amonestado el '10' del Barcelona, que conlleva suspensión y no jugará en Praga ante el Slavia.
Barça - Eintracht, en directo |¡¡¡Goooooool de Koundé!!!
53' (2-1) ¡¡Remonta Koundé el partido!! Saque de esquina que bota Rashford, lo saca en corto para Pedri, quien abre para Lamine, buen centro del extremo que encontró el remate de Koundé para hacer el segundo en apenas tres minutos.
Barça - Eintracht, en directo |¡¡Buscan los azulgranas el segundo!!
51' (0-0) Le ha metido una marcha más el Barça al partido. Gran jugada en el interior del área que terminó con el disparo de Pedri, pero despejó de puños Zetterer.
Barça - Eintracht, en directo |¡¡¡Goooool de Jules Koundé!!!
50' (1-1) ¡¡Empata el partido el lateral del Barça!! Centro espectacular de Rashford que remata a la perfección el jugador francés, quien se anticipó a su marca y batió a Zetterer. Vuelven las tablas al marcador.
Barça - Eintracht, en directo |¡¡Ha tenido Raphinha el empate!!
48' (0-1) Se coló Rashford a la espalda de la zaga, puso el pase atrás con un Zetterer prácticamente batido, pero el disparo del brasileño se fue a las nubes.
Barça - Eintracht, en directo |¡¡Qué paradón de Joan García!!
47' (0-1) ¡¡Otra para el Eintracht de Frankfurt!! Centro de Doan, que tocó en un jugador del Barça y el balón se dirigía al fondo de la red, pero con una estirada providencial evitó el segundo Joan García.
Barça - Eintracht, en directo |¡¡La ha tenido Chaibi!
47' (0-1) Disparo lejano del mediocentro del Eintracht, que salió con mucho veneno, pero acabó en manos de un atento Joan García.
Barça - Eintracht, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (0-1) ¡¡Ya rueda el balón en la segunda mitad!! La primera posesión es para el conjunto azulgrana, recordemos que se ha ido Fermín López y ha entrado Marcus Rashford.
Barça - Eintracht, en directo |¡Hay un cambio al descanso!
Ha movido el banquillo Hansi Flick al descanso: se ha ido Fermín López y en su lugar ha entrado Raphinha.