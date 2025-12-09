El himno de la Champions volvió a sonar en el Camp Nou 1.140 días después y la fiesta, esta vez teñida de azulgrana, acabó con buen sabor de boca para el Barça frente al Eintracht (0-2).

Se espantaron los fantasmas del pasado. Y eso que Knauff, el único superviviente de aquel Eintracht que tomó el feudo culé en 2022, puso pimienta al choque adelantando a los teutones en la primera mitad. Fue un espejismo y un serio aviso a los de Flick, que cambiaron su imagen tras el descanso.