Odell Beckham Jr (33), jugador de la NFL, al borde de la ruina tras ganar 100 millones: "Me han quitado 40M en impuestos"

El receptor de los Baltimore Ravens y ganador del Super Bowl, Odell Beckham Jr., sorprendió al mundo del deporte profesional al revelar en una reciente entrevista en el podcast The Pivot que su situación financiera es crítica, a pesar de haber acumulado más de cien millones de dólares a lo largo de su carrera en la NFL.

En sus declaraciones, Beckham Jr. explicó de manera cruda cómo los números millonarios que se publican en los medios no reflejan la realidad de lo que un jugador recibe realmente.

El receptor estrella, quien revolucionó la NFL con su legendaria atrapada con una mano en 2014, describió de forma detallada la brecha entre lo que aparenta ser un contrato de cien millones y lo que verdaderamente permanece en los bolsillos después de los impuestos y gastos.

"La gente cree que cien millones te duran para toda la vida, pero después de impuestos son solo sesenta millones", confesó Beckham Jr., quien luego desglosó aún más las cifras. "Es complicado hacer que te dure para siempre".

El análisis financiero que ofreció es revelador. Según explicó, un contrato de cinco años por cien millones se reduce a aproximadamente sesenta millones después de los impuestos federales, estatales y comisiones de agentes.

Su talón de Aquiles

Esto se traduce en apenas doce millones de dólares anuales que debe destinar para vivir, ahorrar, invertir y mantener su estilo de vida.

"Tú das a alguien un contrato de cinco años por cien millones. ¿Qué es realmente? Son cinco años por sesenta. Te cobran impuestos. Haz la matemática: son doce al año", detalló Beckham Jr. en la conversación.

"Tienes que gastar, usar, ahorrar, invertir, ostentar... Voy a comprar un carro, voy a darle una casa a mi mamá. Todo cuesta dinero".

Odell Beckham Jr.

El exreceptor de los New York Giants continuó con su explicación: "Si gastas cuatro millones al año, eso son realmente cuarenta millones en cinco años. Te quedan ocho al año".

Beckham Jr. no fue específico sobre cuáles fueron exactamente los gastos que erosionaron su patrimonio, pero mencionó categorías comunes que agobian a los atletas de élite: adquisición de automóviles de lujo, propiedades para su familia, inversiones, seguridad personal, viajes, impuestos estatales en múltiples jurisdicciones, etc.

El estadounidense también destacó un factor crítico que muchos fans pasan por alto: la brevedad de una carrera en el fútbol americano profesional. Los atletas tienen una ventana de oportunidad limitada para generar ingresos, lo que añade presión financiera significativa.

El jugador admitió en la entrevista que no tuvo la preparación necesaria para entender los gastos asociados a un contrato de esa magnitud.

Su historia se suma a la de otros atletas que han enfrentado serios problemas económicos, incluyendo al legendario Michael Vick, quien ganó cien millones de dólares y posteriormente tuvo que declararse en quiebra.

A pesar de sus problemas financieros, Beckham Jr. continúa siendo un receptor de talento indiscutible en el fútbol profesional.

Actualmente juega para los Baltimore Ravens y fue recientemente reinstalado después de cumplir una suspensión de seis juegos por resultado positivo en una prueba de drogas para mejorar el rendimiento.