15' (0-1) | Se cumple el primer cuarto de hora de partido en San Mamés y el Real Madrid sigue manejando el partido a su antojo. El Athletic ha acusado el golpe y no termina de encontrarse en el campo. El mejor inicio de los últimos tiempos en el Madrid. Llegó el remate de Guruzeta arriba.

Tchouaméni, con el balón en el partido ante el Athletic. REUTERS