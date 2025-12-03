Las claves del Athletic - Real Madrid:
- La alineación del Real Madrid para juga ante el Athletic Club
- Xabi Alonso pide paciencia y confianza en su trabajo: "Sabemos dónde estamos, aún queda mucho"
- Rodrygo Goes, desaparecido: juega el 49% de los minutos, pero sólo firma 36 tiros en 30 partidos con 9 meses sin gol
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Final de la primera parte!
(0-2) | ¡Nos vamos al descanso! Se termina la primera mitad en San Mamés después de 45 minutos de un gran fútbol. Los goles de Mbappé y de Camavinga mandan al Real Madrid al descanso con una ventaja de dos goles. Una muy buena primera parte del Madrid para desquitarse de las malas sensaciones, aunque Courtois sacó también dos manos milagrosas.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Hasta el 47'
45' (0-2) | Dice Gil Manzano que se van a tener que jugar dos minutos más en esta primera mitad. Manda el Real Madrid en San Mamés por 0-2.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Gooool del Madrid!
45' (0-2) | ¡¡Gooool del Real Madrid!! ¡Goool de Camavinga! Gran jugada colectiva ahora del Real Madrid que termina con el cabezazo del francés dentro del área pequeña. Arnold puso el centro desde la derecha al segundo palo, tocó Mbappé y le puso el esférico plácido para que Camavinga empujara de cabeza a puerta vacía.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Pide penalti Mbappé!
42' (0-1) | Gran jugada de Mbappé en la que pide penalti. El francés se internó en el área con velocidad, recortó y cayó al suelo esperando la entrada del zaguero del Athletic. No hubo nada.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡La tuvo Vinicius!
38' (0-1) | ¡Qué ocasión para Vinicius ahora! Gran pase de Militao para el brasileño a la espalda de la defensa del Athletic, se quedó mano a mano ante Unai, pero no supo definir. Gran mano abajo del guardameta internacional español para salvar a su equipo.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Al palo Vinicius!
34' (0-1) | Va de errores garrafales la noche. Esta vez fue la defensa del Athletic la que la pifió. Vinicius estuvo listo, se internó en el área y regateó a Unai Simon, pero estaba muy escorado y su tiro, sin ángulo, se estrelló en el poste.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Fallos garrafales
32' (0-1) | Un nuevo error increíble del Real Madrid en la zaga. Esta vez una cesión atrás de Arnold sin mirar que a punto ha estado de aprovechar Guruzeta. El pase era suicida, pero el control no fue bueno por parte del jugador del Athletic.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡¡Impresionante Courtois!!
30' (0-1) | ¡¡Qué paradón increíble de Courtois!! ¡Salva el belga al Real Madrid de nuevo! Otro error del Real Madrid en defensa, esta vez con mala suerte por el rebote de Militao, que dejó a Berenger mano a mano ante el guardameta belga. Se hizo grande en la salida Courtois para salvar al Real Madrid.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Paradón de Courtois!
26' (0-1) | ¡¡La primera clara para el Athletic!! Se equivocó Valverde en el control en plena salida de balón y eso le dio la oportunidad al Athletic de llegar con claridad al área. El remate de Guruzeta obligó a Courtois a intervenir con claridad por primera vez en el encuentro.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Superamos el ecuador
25' (0-1) | Sigue avanzando el partido en esta primera mitad y el Real Madrid es superior. Constantemente busca a Vinicius en la izquierda, que está volviendo loco a Lekue. Alegre el juego de brasileño, que ha recuperado su constancia para regatear y desbordar.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Mete pausa el Madrid
22' (0-1) | A través de la posesión ahora el Real Madrid le está metiendo cloroformo al partido. Buena actuación de Camavinga en el centro del campo, dando muchas opciones en el apoyo para sacar el balón jugado.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡La tuvo Vinicius!
19' (0-1) | ¡Qué ocasión para Vinicius! Otra vez más la conexión entre el brasileño y Mbappé dando sus frutos. Gran pase del francés, se quedó Vinicius mano a mano, pero se cerró mucho y su definición no fue buena.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Vinicius y Mbappé, con espacios
17' (0-1) | El Real Madrid está haciendo daño con la velocidad y el desborde de Mbappé y Vinicius. El Athletic tira arriba la línea defensiva y los delanteros blancos aprovechan los espacios para correr. Puede matar así el Real Madrid.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Gran arranque del Madrid
15' (0-1) | Se cumple el primer cuarto de hora de partido en San Mamés y el Real Madrid sigue manejando el partido a su antojo. El Athletic ha acusado el golpe y no termina de encontrarse en el campo. El mejor inicio de los últimos tiempos en el Madrid. Llegó el remate de Guruzeta arriba.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | El mejor inicio para los blancos
10' (0-1) | A las primeras de cambio se encuentra el Real Madrid por delante en el marcador. Es el inicio ideal para los de Xabi Alonso para evitar problemas de confianza y nerviosismo. Trata de dormir ahora el partido el conjunto blanco a través de la posesión.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Gooool del Real Madrid!
7' (0-1) | ¡¡Gooool del Real Madrid!! ¡Gooool de Kylian Mbappé! ¡Qué golazo del delantero francés! Kylian recibió acostado a la banda izquierda a la altura del centro del campo, arrancó con potencia, se marchó de varios rivales y, desde la frontal del área, anotó el primer gol para los blancos.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡La ha tenido Mbappé!
5' (0-0) | ¡¡Qué ocasión para Mbappé!! Gran maniobra del delantero francés en el área tras el error de Vivian, Mbappé regateó y Unai Simón tuvo que salvar. ¡Ahora tiro de Vinicius desde la frontal que encuentra la respuesta de Unai Simón!
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Sin ocasiones
3' (0-0) | Primeros instantes de juego sin acercamientos claros en las áreas y sin oportunidades para ninguno de los dos equipos. Eso sí, máxima intensidad en el juego.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡¡Comienza el partido!!
1' (0-0) | ¡¡Arranca el partido en San Mamés!! Ya rueda el balón en La Catedral y es el Athletic el equipo que mueve la primera posesión. Por delante 90 minutos importantísimos para el conjunto blanco y para Xabi Alonso.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Jugadores al terreno de juego
¡Ya están los futbolistas sobre el terreno de juego! Al final muy buen ambiente en San Mamés con un tifo rojiblanco que tiñe las gradas. ¡Esto está a punto de comenzar!