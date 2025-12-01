El Rayo, tras el "mazazo emocional" que supuso perder hace solo tres días en Eslovaquia ante el Slovan de Bratislava, espera resarcirse en Vallecas ante el Valencia, que la pasada jornada se desprendió de la losa de siete partidos sin ganar con su victoria en el derbi frente al Levante.

El equipo madrileño regresa a la Liga española tras el revés sufrido en la Liga Conferencia con la derrota ante el Slovan de Bratislava. Lo hace en Vallecas, donde se siente cómodo y hace dos jornadas empató con el Real Madrid.

Enfrente está el Valencia, que visita Vallecas después de haberse desprendido de la losa de siete partidos sin ganar con su victoria en el derbi valenciano ante el Levante. El gol de chilena de Hugo Duro dio los tres puntos al equipo de Carlos Corberán, que encadena así un empate y una victoria para alejarse del descenso y enderezar una dinámica que comenzaba a ser peligrosa.