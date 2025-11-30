Las claves del Girona 1-1 Real Madrid:
- La mejoría del Real Madrid no se traslada en el resultado tras empatar ante el Girona y ceder el liderato ante el Barça
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |La crónica del partido
Tercer empate consecutivo del Real Madrid en La Liga fuera del Santiago Bernabéu. Dos puntos menos que tienen mayores consecuencias ya que el conjunto blanco ha cedido el liderato de La Liga ante el Barça tras el empate en Montilivi ante el Girona.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Finaaal del partido!!
90'+4' (1-1) ¡¡No hay tiempo para más en Montilivi!! Reparto de puntos en un partido donde el Real Madrid fue a remolque tras el gol y a pesar de hacer méritos para ganar, el gol de la victoria no llegó.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Tuvo Mbappé el segundo!!
90'+4' (1-1) Le caýo un balón al francés que era un caramelo dentro del área, pero su disparo se fue rozando el palo.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Cuatro minutos de añadido
90' (1-1) Restan 4 minutos para el final del partido.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Se le acaba el tiempo al conjunto blanco
88' (1-1) Los minutos pasan y el Real Madrid no consigue marcar el gol que le daría la victoria a pesar de estar haciendo méritos para ello.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Courtois evita el gol de Joel Roca
83' (1-1) Contraataque del Girona que finaliza Joel Roca, aunque el disparo potente termina en el cuerpo de Courtois.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Pedía penalti Rodrygo
80' (1-1) Cayó el brasileño dentro del área tras recibir el contacto de Joel Roca, aunque desde la sala VAR le dijeron a De Burgos Bengoetxea que no había nada después de que el colegiado vasco no supiera qué señalar.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |A punto de marcar un golazo Vinicius
79' (1-1) Pérdida peligrosa del Girona, coge el balón Vinicius y ejecuta un disparo con rosca que por muy poco no encontró la escuadra de la portería de Gazzaniga.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Insiste el conjunto blanco
77' (1-1) La ha tenido Bellingham en una ocasión que terminó en nada tras blocarlo Gazzaniga. El Real Madrid sigue jugando en campo contrario en busca del segundo.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Mueve el banquillo Xabi Alonso
73' (1-1) Segundo cambio en el Real Madrid: se marcha Tchouaméni y entra Rodrygo. Va con todo Xabi Alonso.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Amarilla para Camavinga
70' (1-1) El mediocentro francés ve la cartulina por entrada sobre Ounahi en tres cuartos de campo.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Gooooool de Mbappé!!
66' (1-1) ¡¡Empata el partido Kylian Mbappé!! Adivinó las intenciones Gazzaniga, pero con un disparo potente por debajo le ganó la partida el francés.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Penalti a favor del conjunto blanco!!
65' (1-0) ¡¡Hay penalti para el Real Madrid!! Además que es muy claro por un pisotón de Rincón sobre Vinicius cuando el brasileño ya se había internado dentro del área. No lo dudó De Burgos Bengoetxea.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡Gol anulado a Vinicius!
61' (1-0) ¡No sube al marcador el gol del brasileño! Recibió de Mbappé y superó por bajo a Gazzaniga, pero el línea inmediatamente levantó el banderín.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Paradón de Courtois!!
56' (1-0) ¡¡Ha tenido el segundo el Girona!! Se plantó Vanat frente a Courtois, a quien intentó batirle con un disparo raso cruzado, pero el portero belga le ganó la partida con un paradón abajo que mantiene al Real Madrid con opciones.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Ocasión para Militao
52' (1-0) Buena jugada trenzada por el Real Madrid que terminó con el remate de cabeza de Militao al centro de Tchouaméni, pero el balón lo blocó sin dificultades Gazzaniga.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Irregular el conjunto blanco
49' (1-0) Al conjunto blanco le está costando mucho encontrar espacios entre líneas y es que están muy estáticos algunos jugadores.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (1-0) ¡¡Ya rueda el balón en Montilivi!! Se ha producido un cambio en el conjunto blanco: se ha ido Arda Güler y ha entrado Camavinga.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Descanso en Montilivi!!
45'+4' (1-0) ¡¡Finaal de la primera parte!! Derrota momentánea del Real Madrid en Montilivi después de una primera parte con ocasión para ambos equipos.