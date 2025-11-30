Las claves del Girona - Real Madrid:
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡Vaya golazo ha marcado Ounahi!
45' (1-0) Qué golpeo de balón ha ejecutado Ounahi para quitar las telarañas de la portería de Courtois, quien no pudo hacer nada para evitar el gol. Se adelanta el Girona en el marcador con un auténtico golazo.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡El VAR anula el gol!!
42' (0-0) ¡¡No sube el gol al marcador!! El balón tocó en la mano del francés y, justo después, lo empujó al fondo de la portería. De Burgos Bengoetxea corrige su decisión inicial tras revisar la acción en el VAR.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Gooolaaaazooo de Mbappé!!
40' (0-1) ¡¡Se adelanta el Real Madrid en Montilivi con un golazo de Kylian Mbappé!! Cayó Arnau Martínez dentro del área, reclamando una mano de Mbappé. El francés se hizo con ese balón, y ante tres rivales del Girona, logró empujarlo al fondo de la portería.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Paradón de Gazzaniga a Militao!!
38' (0-0) Sin duda la mejor ocasión de todo el partido. Centro de Mbappé exquisito que conecta con el gran remate de cabeza del brasileño, pero se topó con la tremenda reacción del portero del Girona.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Insiste el conjunto blanco
34' (0-0) Una vez que el Real Madrid ha superado el arreón del Girona ha vuelto a amenazar la portería de Gazzaniga con un disparo de Vinicius y un centro de Arda Güler que no llegó a buen puerto.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡Casi la lía Trent!
27' (0-0) Pérdida peligrosa del Real Madrid tras un mal pase de Trent, pero Vanat, en lugar de buscar pisar área y el disparo, quiso jugar sin éxito con Ounahi.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |A punto de complicarse Courtois
25' (0-0) Zurdazo de Tsygankov desde la corona del área, algo blando, pero el portero belga lo tuvo que blocar en dos tiempos.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |No encuentra la llave del gol el conjunto blanco
23' (0-0) Están asumiendo los dos equipos muchos riesgos para crear peligro sobre la portería rival, aunque el Real Madrid es el que más cerca está del gol. Superado el ecuador de la primera parte, Vinicius se internó en el área, probando fortuna con un zurdazo, pero se le fue por encima del larguero.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡La ha tenido Tchouaméni!!
15' (0-0) Derechazo lejano del mediocentro francés del Real Madrid, el cual se marchó muy por encima del travesaño. Xabi Alonso pedía calma.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Ocasión para Mbappé
11' (0-0) Error del Girona que acaba con la peligrosa incursión en el área del crack francés, finalizando con un zurdazo que se marchó por encima del larguero.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |El disparo de Güler se marcha fuera
9' (0-0) La primera ocasión del partido se la apunta Arda Güler. Buena jugada de Mbappé que, presionado por muchos rivales, asiste a Arda Güler para que finalice la jugada desde la frontal, aunque su disparo se marcha desviado.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Máxima igualdad en el partido
7' (0-0) A pesar de que aún no se ha producido ninguna ocasión, el Real Madrid está cómodo y está haciendo gala de sus múltiples recursos para generar peligro en ataque: posesión del balón en campo contrario, rápido contragolpes a la espalda de la defensa y centros al área a través de abrir el campo.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Duelo muy táctico
3' (0-0) Mientras el Real Madrid ha comenzado el partido intentando jugar en campo contrario, el Girona quiere tener más la posesión del balón y a partir de ahí elaborar las jugadas de ataque.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en Montilivi!! La primera posesión del partido es para el Real Madrid, que ya busca jugar en campo contrario.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Salen los 22 protagonistas al terreno juego!!
¡¡Los jugadores del Girona y del Real Madrid ya están sobre el césped de Montilivi!! Ambiente de gala en las gradas para recibir la visita de un equipo que hoy puede recuperar el liderato de La Liga.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Un balance positivo
Dos triunfos, ambos con el mismo resultado (0-3) las dos últimas campañas, convierten Montilivi en un terreno propicio para la reacción del Real Madrid en LaLiga, tras encadenar dos empates consecutivos que estrechan su ventaja sobre el Barcelona, pero con el recuerdo de un batacazo reciente, el 4-2 ante el Girona de Míchel en la temporada 2022-23.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |La dependencia de Mbappé
El Real Madrid no ha ganado ninguno de sus dos últimos partidos en LaLiga (2E) y en ninguno de los dos ha marcado Kylian Mbappé, la peor racha sin victoria del conjunto blanco y la peor racha goleadora del francés en la competición esta temporada.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |A revertir la dinámica
El Real Madrid llega al encuentro enfocado en no sufrir un nuevo tropiezo a domicilio. En sus dos últimas salidas ligueras, el equipo de Xabi ha cosechado sendos empates frente al Rayo y el Elche.
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |La esperanza de Míchel
El entrenador del Girona, en la previa del partido, analizó el encuentro ante el conjunto blanco: "Si ganas al Madrid, son tres puntos especiales. Quiere decir que sumas tres puntos que casi nadie va a sumar. Son muy difíciles de conseguir".
Girona - Real Madrid, en directo La Liga |Tchouaméni, condicionado
Si el mediocentro francés ve una cartulina amarilla en el partido de hoy se perderá el encuentro del próximo miércoles ante el Athletic.