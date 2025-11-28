l fútbol champán de Allan Romeo Nyom, protagonista inesperado con una bicicleta rompedora, permitió al uruguayo Mauro Arambarri marcar el gol de la victoria del Getafe, que ganó 1-0 al Elche para volver a soñar con engancharse a la pelea por Europa.

De los 22 jugadores que había sobre el terreno de juego, tal vez Nyom era el menos técnico. Pero el destino siempre da giros inesperados y, con el partido atascado, fue quien se encargó de desnivelar la balanza al inicio de la segunda parte con un regate que habría podido firmar Neymar.