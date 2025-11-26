Laporta confirmó que Lionel Messi tendrá su propia estatua en el nuevo Spotify Camp Nou: "Estamos trabajando en ello”

Laporta indicó que Lionel Messi contará con su propia estatua en el nuevo Spotify Camp Nou, dentro del plan institucional del FC Barcelona para honrar a sus máximas leyendas. El presidente colocó al argentino en el nivel más alto del legado azulgrana.

La decisión recibió apoyo interno y del público. Las conversaciones avanzan en la directiva y la ilusión de lo propuesto crece tras la reciente visita del astro.

Laporta respalda un homenaje histórico a Messi en el Camp Nou renovado

Joan Laporta destacó el nivel simbólico del argentino para el Barcelona: “Messi debería tener una estatua en el Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Es uno de esos jugadores de referencia que nos han marcado”, afirmó según Sport.es. El presidente defendió la idea de situar a Leo junto a los grandes de la institución.

El dirigente señaló que la iniciativa figura en la agenda directiva. “Lo comentamos en junta y estamos trabajando en ello. Debe estar de acuerdo la familia y todos los culés lo querrían”, expresó Laporta durante la presentación del libro “Jo vaig viure a La Masia” de Xavi Torres.

Laporta explicó el proceso antes de la instalación: “Cuando tengamos el diseño, lo consultaremos con su familia”. El club desea que la estatua reciba luz verde con consenso total, según el citado medio.

La afición espera el homenaje definitivo a su Messi

El Barça planifica una ceremonia de alto impacto popular una vez finalicen las obras del nuevo estadio, que tendrá capacidad para 105.000 espectadores. Laporta también subrayó su deseo de un vínculo futuro con el argentino.

“Estoy seguro de que Messi volverá al Barça cuando acabe su carrera en el Inter de Miami. Él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas”, declaró sus esperanzas públicamente.

Por lo pronto, el proyecto avanza con el objetivo de rendir un tributo a la altura del máximo goleador y jugador más influyente en la historia de la entidad.