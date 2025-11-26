Los últimos partidos han rebajado el nivel, el juego y los registros de Julián Alvarez, la estrella más reluciente del Atlético de Madrid, desafiado este miércoles en la Liga de Campeones por el Inter y Lautaro Martínez, entre la revancha de la eliminación de hace dos años en el Metropolitano, cuando falló el último penalti.
Un desquite pendiente en esa competición y en este estadio, que enseña al mundo un nuevo y extraordinario duelo, no sólo por ambas figuras, sino también por ambos equipos y su momento: el conjunto rojiblanco ha ganado nueve de sus últimos once choques entre todas las competiciones, mientras que su rival ha vencido once de los últimos trece.
Atlético de Madrid - Inter Milan, en directo Champions League: resultado, goleadores y estadísticas en vivo
El conjunto colchonero disputa uno de los encuentros más atractivos de la jornada ante el intratable Inter. El partido arranca a las 21:00 horas en el Metropolitano.
