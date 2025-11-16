Las claves del partido de NFL en el Bernabéu:
-
¡Victoria de los Dolphins!
(16-13) ¡Final del partido! ¡Victoria de los Dolphins! No fallaron Patterson el lanzamiento entre palos y anotan tres puntos para llevarse el primer partido de la NFL en la historia en territorio español.
-
¡Intercepción de Miami!
10:00 (13-13) ¡Roba el balón Miami! Los Dolphins tienen el partido en la mano. Si anotan ya sea de touchdown o de patada, ganarán el partido.
-
¡Comienza la prórroga!
13-13 (10:00) ¡Arranca la prórroga en el Bernabéu! Tiene la posesión los Commanders que comenzarán el ataque desde la yarda 35.
-
¡Nos vamos a la prórroga!
4º (13-13) ¡Se acaba el partido! No acierta la patada Commanders y pierde una oportunidad de oro para llevarse la victoria en el Bernabéu.
-
¡No aprovechan los Dolphins!
4º (13-13) ¡No logra el touchdown el equipo de Miami! No cruzó la línea en el cuarto down y pierden la posesión y los Commanders tendrán 1:40 para intentar lograr la victoria y evitar la prórroga.
-
Se acercan los de Miami
4º (13-13) Lo tienen en la mano los Dolphins. Están muy cerca del touchdown y apenas quedan dos minutos para que arranque el partido.
-
¡Error de los Commanders!
4º (13-13) ¡Golpe de suerte para Miami! Error gravísimo de los Commanders que fallan en la recepción. Se les ha escurrido el balón y vuelven a perder la posesión. Lo tenían todo para ganar el choque.
-
¡Recupera Miami!
4º (13-13) ¡No han podido los Commanders! Se arriesgaron, pero no logran el touchdown. Quedan seis minutos y los Dolphins podrían atacar ya hasta el final del choque.
-
Los Commanders se acercan
4º (13-13) Aquí puede estar el partido. Los Commanders tienen un último intento y están a una yarda de lograr el touchdown.
-
¡Touchdown de los Dolphins!
4º (13-13) ¡Touchdown de Gordon! Esta vez cumplen los Dolphins que aprovechan estar tan cerca de la zona de castigo. Convierten también el tiro a palos y empatan el partido.
-
Se acaba el tercer cuarto
3º (6-13) Se acaba el tercer cuarto. Los Dolphins siguen con la posesión, pero necesitan avanzar yardas para poder acercarse en el marcador.
-
Posesión para los Dolphins
3º (6-13) Pierden el balón los Commanders y turno de nuevo para los Dolphins que atacarán desde la yarda 45. Quedan tres minutos para que termine el tercer cuarto.
-
Se salvan los Commanders
3º (6-13) El punt de los Dolphins fue bueno y les obliga a empezar desde muy atrás. A punto de quedarse sin intentos, al final McNichols les saca del apuro con una buena carrera. Primer down.
-
¡No logran el touchdown los de Miami!
3º (6-13) ¡No han logrado el touchdown los Dolphins! Tuvieron cuatro downs desde menos de cinco yardas, pero los Commanders han defendido a la perfección.
-
¡Touchdown de Samuel SR!
3º (6-13) Llega el primer Touchdown del partido. Lo firma Deebo Samuel para los Commanders. Recibe de Mariota en la zona central del campo y se abre camino entre la defensa de los Dolphins hasta la zona de anotación.
Tress Way, completa los siete puntos para los Commanders con la patada adicional.
-
¡Comienza el tercer cuarto!
3º (6-6) ¡Arranca la segunda mitad! Buen retorno de los Commanders. Empezarán el ataque desde las 40 yardas.
-
Se acaba la música
Después de la sesión de Bizarrap con Daddy Yankee y la de Quevedo se pone punto final a la actuación del descanso. En unos minutos arrancará la segunda mitad del choque de la NFL.
-
Momento de las actuaciones
Estamos ya en el descanso del partido entre los Dolphins y los Commanders. Arranca ahora el concierto de Bizarrap y Daddy Yankee en el Bernabéu. El artista de Puerto Rico está cantando su sesión con el DJ argentino.
-
Empatan los Commanders al filo del descanso
2º (6-6) ¡Se acaba la primera parte en el Bernabéu! Han empatado los Commanders con una patada desde 25 yardas.