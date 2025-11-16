Las claves del partido de NFL en el Bernabéu:
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Se salvan los Commanders
3º (6-13) El punt de los Dolphins fue bueno y les obliga a empezar desde muy atrás. A punto de quedarse sin intentos, al final McNichols les saca del apuro con una buena carrera. Primer down.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | ¡No logran el touchdown los de Miami!
3º (6-13) ¡No han logrado el touchdown los Dolphins! Tuvieron cuatro downs desde menos de cinco yardas, pero los Commanders han defendido a la perfección.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | ¡Touchdown de Samuel SR!
3º (6-13) Llega el primer Touchdown del partido. Lo firma Deebo Samuel para los Commanders. Recibe de Mariota en la zona central del campo y se abre camino entre la defensa de los Dolphins hasta la zona de anotación.
Tress Way, completa los siete puntos para los Commanders con la patada adicional.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | ¡Comienza el tercer cuarto!
3º (6-6) ¡Arranca la segunda mitad! Buen retorno de los Commanders. Empezarán el ataque desde las 40 yardas.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Se acaba la música
Después de la sesión de Bizarrap con Daddy Yankee y la de Quevedo se pone punto final a la actuación del descanso. En unos minutos arrancará la segunda mitad del choque de la NFL.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Momento de las actuaciones
Estamos ya en el descanso del partido entre los Dolphins y los Commanders. Arranca ahora el concierto de Bizarrap y Daddy Yankee en el Bernabéu. El artista de Puerto Rico está cantando su sesión con el DJ argentino.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Empatan los Commanders al filo del descanso
2º (6-6) ¡Se acaba la primera parte en el Bernabéu! Han empatado los Commanders con una patada desde 25 yardas.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Tiempo muerto obligatorio
2º (6-3) Tiempo muerto obligatorio para los anuncios televisivos. Los Commanders se están acercando a la zona roja.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Posesión para los Commanders
2º (6-3) Mal ataque de los Dolphins que pierden la posesión y serán los de Washington quienes inicien el ataque desde la yarda 10.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Fallan el tiro entre palos los de Washington
2º (6-3) Perdonan el empate los Commanders. No aciertan el tiro entre palos y ahora la posesión es para los Dolphins. Quedan siete minutos para que acabe el segundo cuarto.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Tres puntos más para los Dolphins
2º (6-3) Nuevo tiro entre palos del equipo de Miami. Se vio obligado a lanzar la patada en el cuarto down y logran tres puntos más en el marcador.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Buen inicio del equipo de Miami
2º (3-3) Los Dolphins se acercan a la zona de anotación. Gran primer down del equipo de Miami.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Final del primer cuarto
1º (3-3) ¡Se acaba el primer cuarto! Lo hace con otro primer down de Achane, el más activo hasta ahora en el ataque de los Dolphins.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Atacan los Dolphins
1º (3-3) Inicia los Dolphins el ataque desde las 23 yardas. Han ganado unos metros en el primer down después de una buena acción.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | ¡Empatan los Commanders!
1º (3-3) Empatan los Commanders. Patada desde 26 yardas de Tress Way que les sirve para poner la igualada en el partido al filo del final del primer cuarto.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Avanzan los Commanders
1º (3-0) Marcus Mariota empieza a pasar el balón hacia adelante. Les quedan 15 yardas para el touchdown. Quedan cinco minutos para que acabe el primer cuarto.
NFL en el Bernabéu, en directo | Siguen los problemas en los accesos
1º (3-0) El partido ya está en marcha y todavía hay miles de aficionados que no han podido acceder al Bernabéu. Han puesto un arco de seguridad individualizado con cacheos individuales, separados por hombres y por mujeres y eso está ralentizando la entrada de hinchas.
NFL en el Bernabéu, en directo | Primeros puntos para los Dolphins
1º (3-0) ¡Primeros puntos del partido! Los pone en el marcador de los Dolphins su kicker, Riley Patterson, que cubrió unas 46 yardas.
NFL en el Bernabéu, en directo | Aprietan los Dolphins
1º (13:00) ¡Achane avanza 23 yardas! La defensa de los Commanders no logra detener a los Dolphins, ni por tierra ni por aire, y el equipo de Miami ya se aproxima a la zona roja.
NFL en el Bernabéu, en directo | ¡Comienza el partido!
¡Comienza el partido! Patada de los Commander que empiezan el choque atacando. Defensa para los Dolphins.