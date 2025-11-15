Alcaraz - Aliassime, ATP Finals: marcador, estadísticas y narración con el español en la final

Carlos Alcaraz celebra uno de los puntos en su victoria ante Musetti. REUTERS

El murciano se impuso en dos sets (6-2, 6-4) con un nivel espectacular de juego.

Carlos Alcaraz se medirá a Jannik Sinner en la final de las ATP Finals. El tenista murciano doblegó a Felix Auger-Aliassime en las semifinales (6-2, 6-4) y peleará por inscribir su nombre en el torneo por primera vez.

El español volvió a demostrar un nivel sensacional de tenis, pletórico de confianza en cada golpe. No dio opción alguna al canadiense, y cerró el choque en dos sets. El número 1 se citará con Sinner en otro duelo que promete muchas emociones.