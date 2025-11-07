Con uno de los presupuestos más bajos del torneo, el equipo lituano encabeza la clasificación con un balance de ocho triunfos y seis derrotas, el mismo que el Estrella Roja y que el Hapoel Tel Aviv. El Valencia es uno de los cinco equipos que va por detrás, con cinco triunfos en su casillero.

El conjunto lituano lleva un balance de 3-1 en el Zalgirio Arena, que presenta habitualmente uno de los ambientes más calientes de la competición. Abrió el curso como local con un triunfo ante el Fenerbahce, cayó ante el Armani Milán y la semana pasada arrolló al Virtus Bolonia (86-65) y al ASVEL (96-59).