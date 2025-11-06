Juan Perteguer: "La San Silvestre Vallecana es algo icónico y está muy asociado a nuestros valores en Nationale-Nederlanden"

Juan Perteguer, Director de Comunicación y Marca, Experiencia de Cliente y Marketing de Nationale Nederlanden España Sara Fernández - EL ESPAÑOL

La San Silvestre Vallecana es mucho más que la última gran cita deportiva del año en Madrid. Es una tradición que reúne cada 31 de diciembre a miles de corredores, familias y aficionados en una auténtica fiesta del deporte y la ciudad.

Desde hace más de seis décadas, la emblemática carrera popular ha logrado transformar el fin de año madrileño en una celebración colectiva donde se mezclan el esfuerzo, la superación y la alegría de compartir una meta común.

En este recorrido histórico, hay una compañía que lleva más de una década acompañando a los participantes paso a paso: Nationale-Nederlanden, socio de la prueba desde 2014 y parte fundamental de su evolución en los últimos once años.

Su compromiso con la San Silvestre Vallecana comenzó coincidiendo con el relanzamiento de la marca en España, y desde entonces se ha consolidado como uno de los pilares del evento.

Lo que comenzó como una apuesta por un patrocinio ligado al running se ha convertido en una alianza simbiótica basada en valores compartidos: el bienestar, la cercanía con las personas reales y la promoción de un estilo de vida saludable.

La compañía ha hecho de la carrera un reflejo de su propósito corporativo: proteger lo que más importa y fomentar la superación personal a través del deporte.

Nacho García, director de marketing de Lastlap; Juan Perteguer, director de Comunicación y Marca, Experiencia de Cliente y Marketing de Nationale-Nederlanden; Tariku Novales, recordman español de maratón; Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana; y Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL Sara Fernández - EL ESPAÑOL

A lo largo de estos once años, Nationale-Nederlanden ha estado presente en los momentos más memorables de la Vallecana: los récords mundiales de 2018, el reconocimiento de la IAAF como Gold Label Race, la edición virtual de 2020 o el regreso multitudinario tras la pandemia.

Además, impulsa la carrera infantil, reforzando su compromiso con las familias y la inclusión social mediante acuerdos como el que mantiene con la Fundación A LA PAR.

Este espíritu compartido entre la aseguradora y la San Silvestre Vallecana se ha celebrado recientemente en las oficinas de EL ESPAÑOL, donde se renovó el acuerdo de media partnership con la organización del evento.

En ese marco conversamos con Juan Perteguer, director de Comunicación y Marca, Experiencia de Cliente y Marketing de Nationale-Nederlanden España, sobre el significado de esta colaboración y la magia de una carrera que ya forma parte del ADN de Madrid.

Este año Nationale-Nederlanden cumple once años acompañando a la San Silvestre Vallecana. ¿Qué representa para vosotros seguir formando parte de un evento tan emblemático para Madrid y para el deporte popular?

Para nosotros es un orgullo seguir colaborando con este evento. Son tantos años que al final es algo representativo de la ciudad y no sólo de Madrid, sino de toda España. Además está muy asociado a nuestros valores de marca, por lo que sigue siendo un placer poder colaborar desde nuestro lado y aportar nuestro granito de arena.

Una de las grandes novedades de esta edición son los tres diseños diferentes de la camiseta, que se repartirán de forma aleatoria entre los corredores. ¿Qué significado tiene esta propuesta y qué valores queréis reflejar con ella?

Cada año parece que nos vamos superando, se van proponiendo cosas nuevas, al final es una carrera divertida. Se trata de una prueba popular y añadir este tipo de elementos hace que la gente se sienta todavía más vinculada o más motivada a correr la carrera y formar parte del espectáculo.

Cuando nos trasladaron la idea desde la organización nos encantó y creemos que es muy interesante. Se crea incluso esa mitomanía respecto a tener tres modelos diferentes y que cada uno vaya coleccionando y vaya encontrando cuáles son las diferencias.

Así será la camiseta de la San Silvestre Vallecana 2025

Además, Nationale-Nederlanden también apoya la carrera infantil, que cada año reúne a miles de niños y familias. ¿Qué os motiva a seguir impulsando esta versión infantil de la carrera?

Para nosotros, el hecho de poder hacer un evento familiar, un evento en el que está toda la familia, hijos, padres, tíos... todos juntos, representa nuestros valores de marca. Al final, queremos estar para proteger cuando más lo necesites y las cosas que más te importan.

Lo que más necesitas es que cuiden de tu familia. Un evento que une a la familia y que realmente nos permite estar a su lado y representar los valores de nuestra marca en algo que es tan necesario como el deporte, para nosotros es un orgullo, por eso lo potenciamos mucho.

Además, este año estamos haciendo un acuerdo con la Fundación A LA PAR para hacerla incluso más inclusiva. Que no solo seamos nosotros y las familias en general, sino también ciertas personas que tienen dificultades y que pueden formar parte de un evento que como decimos es totalmente popular.

Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana Sara Fernández - EL ESPAÑOL

La San Silvestre Vallecana no solo es una carrera, también es una historia viva de la ciudad. Su fundador, Antonio Sabugueiro, acaba de recibir uno de los Premios Nacionales del Deporte del CSD. ¿Qué significa para vosotros este reconocimiento y cómo valoráis su legado?

Es un reconocimiento más que merecido. Al final, es la consumación de tantos años haciendo mucho por el deporte español y además por deportes que, a priori, no eran tan masivos y que al final se han convertido en algo del día a día.

Ser runner, o correr, es algo que está a la orden del día y se practica cada vez más, por ello es un premio híper merecido. Estamos súper orgullosos de haber podido formar parte de esto en los últimos 11 años y acompañarle y visibilizar todo lo que él ha aportado a la sociedad a través de esta carrera tiene mucho valor.

Si tuvieras que resumir en una sola frase qué aporta la San Silvestre Vallecana a la sociedad y por qué Nationale-Nederlanden sigue apostando por ella, ¿cuál sería?

Para mí la San Silvestre Vallecana, a título personal y a título de compañía, significa festividad, es celebración y unión vinculada al deporte. Entonces, una frase para mí es "disfruta con los tuyos", está muy relacionada con los valores que queremos transmitir.