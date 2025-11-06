Bizarrap y Daddy Yankee, las estrellas del show en el intermedio del partido de NFL en el Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu será testigo el próximo domingo 16 de noviembre de 2025 de un acontecimiento doblemente histórico: el primer partido oficial de la NFL en España y un espectáculo musical de altura que reunirá a Bizarrap y Daddy Yankee sobre el escenario del Halftime Show.

La National Football League (NFL) ha confirmado que el productor argentino y el pionero del reguetón puertorriqueño protagonizarán la actuación central del NFL Madrid Game 2025, en el que se enfrentarán los Washington Commanders y los Miami Dolphins.

El evento, que comenzará a las 15:30, convertirá el estadio del Real Madrid en el epicentro mundial tanto del deporte como de la música latina.

La NFL ha querido subrayar el poder y la influencia global de la escena musical hispana, que marcará el ritmo de un espectáculo pensado para la audiencia internacional.

Estreno mundial

Bizarrap y Daddy Yankee aprovecharán el show para estrenar en directo su nueva colaboración: 'BZRP Music Sessions, Vol. 0/66'.

Se trata del primer tema que ambos interpretarán juntos sobre un escenario y simboliza también el regreso oficial de Daddy Yankee tras su retiro.

"Poder actuar en el 'Halftime Show' del primer partido de la NFL en España es un gran honor", expresó Bizarrap.

"Y más aún junto a Daddy Yankee, una auténtica leyenda. Vamos a celebrar nuestra nueva canción sobre el escenario. Estoy deseando que llegue ese momento".

El productor argentino, cuatro veces ganador del Latin Grammy, se ha convertido en uno de los diez músicos más escuchados del planeta, con más de 16.000 millones de reproducciones y 27 temas entre los más populares del mundo.

Por su parte, Daddy Yankee -autor de himnos como Gasolina o Despacito- ha vendido más de 30 millones de discos y fue incluido en el Billboard Hall of Fame.

"Estoy muy feliz con la música y con el tema que hemos creado juntos; compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido muy gratificante", aseguró el puertorriqueño.

"Prepárate, Madrid, prepárate NFL, ¡vamos a tener un espectáculo increíble!".

Homenaje a la música latina

El director global de entretenimiento de la NFL, Tim Tubito, destacó el sentido de esta elección.

"En nuestras actuaciones internacionales hemos dado protagonismo a grandes artistas latinos, mostrando la fuerza y el atractivo global del género", explica.

"Nos emociona recibir a Bizarrap y Daddy Yankee en nuestro primer partido en Madrid. Será un momento histórico y una celebración de la música y la cultura que nadie querrá perderse", concluye.

El escudo del Madrid y la NFL y el logo de la NFL en la capital de España. NFL

Además del esperado show principal, la ceremonia de apertura incluirá un componente simbólico y protocolario.

La Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid interpretará la Marcha Real, mientras que la cantante y pianista neoyorquina Karina Pasian, afincada en la capital española, será la encargada del himno de Estados Unidos.

El Bernabéu, un escaparate global

El NFL Madrid Game 2025, presentado por NetApp, refuerza la apuesta de la liga por expandir el fútbol americano fuera de Estados Unidos y consolidar su presencia en Europa.

En España, el partido podrá verse por Cuatro, DAZN y NFL Game Pass, mientras que en el país norteamericano se retransmitirá por NFL Network.

Más allá del espectáculo deportivo, la cita promete ser una celebración de la música, la diversidad y la cultura latina, con el Bernabéu como epicentro.

Bizarrap y Daddy Yankee pondrán la banda sonora a un evento que quedará grabado en la historia de la NFL y del propio estadio madridista, convertido por una tarde en el gran escenario global del deporte y el entretenimiento.