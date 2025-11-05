La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana arranca en EL ESPAÑOL: una edición con sorpresas y sin perder la esencia

Nacho García, director de marketing de Lastlap; Juan Perteguer, director de Comunicación y Marca, Experiencia de Cliente y Marketing de Nationale-Nederlanden; Tariku Novales, recordman español de maratón; Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana; y Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL Sara Fernández - EL ESPAÑOL

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana ha vuelto a echar a andar. Este miércoles 5 de noviembre, la redacción de EL ESPAÑOL recibió un año más a una delegación de la prueba.

En su edición de 2025, 'La Vallecana' promete conjugar la tradición que la ha hecho legendaria con nuevas sorpresas pensadas para todos los públicos.

El encuentro sirvió además para refrendar, un año más, el acuerdo de media partnership entre EL ESPAÑOL y la organización de la prueba, reforzando el compromiso del medio con el deporte popular y con uno de los eventos más queridos por los madrileños.

Acto de renovación del acuerdo de media partnership entre EL ESPAÑOL y la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Sara Fernández - EL ESPAÑOL

A la cita acudieron Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL; Juan Perteguer, director de Comunicación y Marca, Experiencia de Cliente y Marketing de Nationale-Nederlanden; Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana; Tariku Novales, recordman español de maratón; y Nacho García, director de marketing de Lastlap.

Todos ellos coincidieron en destacar la magia irrepetible de esta carrera que, cada 31 de diciembre, transforma Madrid en una fiesta de luz, deporte y energía colectiva.

El legado de Sabugueiro

Con 93 años, Antonio Sabugueiro sigue siendo la viva imagen de la historia de la San Silvestre Vallecana. Su intervención fue uno de los momentos más emotivos del acto.

Con la serenidad que da el tiempo y la satisfacción de haber creado una leyenda y la humildad que le caracteriza, recordó los orígenes de la prueba.

"En la primera, en 1964, salieron 32 corredores. Ganó Jesús Hurtado. Nunca había pensado en hacer una carrera y menos en que llegaría a este nivel. Yo me entrego con cuerpo y alma y lo he dado todo, por eso pienso que he caído bien".

Antonio Sabugueiro, en la presentación de la camiseta de la San Silvestre 2025 Nieves Díaz - EL ESPAÑOL

Sesenta y un años después de aquella primera edición, la carrera que él impulsó con un grupo de amigos en el barrio de Vallecas se ha convertido en una referencia mundial, reconocida por su mezcla única de competitividad, emoción y espíritu ciudadano.

El acto sirvió también para destacar la solidez de la colaboración entre EL ESPAÑOL y la prueba de la que lleva siendo cuatro años mediapartner oficial.

"Es un orgullo para EL ESPAÑOL renovar esta alianza tan importante para nosotros", subrayó Mamen Vázquez, directora general del diario.

Por su parte, Juan Perteguer, en nombre de Nationale-Nederlanden, puso en valor una relación que ya suma once años.

"Se trata de un evento que es representativo para la ciudad y para toda España. Además, está muy asociado a nuestros valores de marca, por lo que es un placer poder colaborar y aportar nuestro granito de arena".

El atleta Tariku Novales, actual recordman español de maratón, quiso compartir la dimensión personal que tiene participar en esta cita para él.

"Es una carrera especial porque es de las pocas en las que tengo la oportunidad de poder participar junto a mis amigos y mis compañeros de entrenamiento", explicó.

Antonio Sabugueiro abraza a Tariku Novales Sara Fernández - EL ESPAÑOL

"Es un momento muy divertido, poder sacarnos una foto en la línea de salida, incluso en meta, y poder celebrar y despedir el año como nos gusta a todos: juntos y corriendo en un evento tan especial como es 'La Vallecana'".

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, explicó Novales, "tiene algo distinto, algo que no se repite en ningún otro 10K del mundo: el calor del público, las luces de Navidad y la sensación de correr en casa".

Inscripciones abiertas

La San Silvestre Vallecana 2025 ya calienta motores. Este año, el proceso de inscripción arrancó de manera anticipada.

El 4 de junio, los participantes de la edición anterior recibieron un acceso prioritario por correo electrónico, que les permitió inscribirse antes que nadie durante una semana, hasta el 11 de junio.

A partir de entonces, la inscripción quedó abierta para todos los mayores de 16 años, con un límite máximo de 40.000 dorsales para la carrera popular.

Como cada año, la demanda ha sido altísima y se prevé que los dorsales se agoten semanas antes del cierre oficial, el 23 de diciembre a las 23:00 horas. El precio de la inscripción es de 29 euros.

La modalidad internacional mantiene su carácter exclusivo, con un máximo de 2.000 plazas destinadas a atletas con marcas acreditadas por debajo de los 39 minutos (hombres) o 45 minutos (mujeres) en una prueba homologada de 10 kilómetros celebrada en 2025 o en la pasada edición.

Las inscripciones se abrieron el 1 de octubre y permanecerán activas hasta el 30 de diciembre a las 15:00 horas, salvo que antes se agoten los dorsales disponibles. El coste es de 25 euros.

Como cada año, esta carrera concluirá dentro del Estadio de Vallecas, donde los corredores de élite son recibidos con una ovación multitudinaria.

Recorrido y horarios

Ambas pruebas comparten un recorrido de 10 kilómetros que atraviesa algunos de los puntos más icónicos de Madrid.

La salida está ubicada en la calle Concha Espina, junto al estadio del Real Madrid, desde donde los corredores descienden por Serrano, cruzan la Puerta de Alcalá, pasan por Cibeles, Neptuno y el Museo del Prado, antes de adentrarse en Vallecas.

La meta popular estará en la calle Candilejas, mientras que la internacional, como es tradición, concluirá en el interior del estadio del Rayo Vallecano.

La jornada comenzará con la carrera popular a las 16:50 horas, con salidas escalonadas hasta las 18:20, y culminará con la salida de la élite a las 19:55 horas.

Camisetas especiales y con premio

Uno de los grandes atractivos de la edición de este año será la nueva camiseta oficial, diseñada por Alejandro Parrilla bajo el lema "La carrera de todos".

Por primera vez, habrá tres modelos distintos, y cada corredor recibirá uno de ellos de forma aleatoria, reforzando el espíritu inclusivo y colectivo que define a la San Silvestre.

Las prendas están confeccionadas con materiales 100% reciclados, en línea con el compromiso medioambiental del evento, que cada año mueve a más de 40.000 personas por las calles de la capital.

Así será la camiseta de la San Silvestre Vallecana 2025

Pero la gran sorpresa se esconde en los llamados "Golden Tickets": diez camisetas contendrán un código oculto que premiará a sus afortunados portadores con una inscripción vitalicia para futuras ediciones.

Un detalle que añade emoción y refuerza la idea de que, más allá del cronómetro, la Vallecana es también una experiencia de comunidad, sostenibilidad y alegría compartida.

Vallecana, para todos

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini volverá a llenar de energía el estadio de Vallehermoso el próximo 20 de diciembre, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de vivir su propia fiesta del running antes del gran día 31.

Más de 3.000 niños y niñas participarán junto a sus familias en esta cita solidaria y educativa, cuyo 100% de la recaudación se destinará a la lucha contra la obesidad infantil a través de la Gasol Foundation.

Niños participando en la décima edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini

Además, la colaboración con la Fundación A la Par permitirá la inclusión de menores con diferentes capacidades, consolidando el carácter diverso e integrador de la prueba.

La Mini Vallecana se reafirma así como una jornada de convivencia, deporte y valores, que demuestra que la pasión por correr no tiene edad ni límites.

Más que una carrera

Desde su fundación en 1964, la San Silvestre Vallecana ha trascendido su condición deportiva para convertirse en una tradición ciudadana.

Cada 31 de diciembre, las calles de Madrid se llenan de disfraces, sonrisas y aplausos, en una combinación única de deporte y celebración que marca el paso del año viejo al nuevo.

Disfrazados, en familia o con el dorsal por primera vez, miles de corredores viven la Vallecana como una fiesta compartida. "Es la carrera de todos", reza el lema de este año, y pocas frases podrían resumir mejor su espíritu.

La mezcla de historia, innovación y sentimiento popular convierte a la San Silvestre Vallecana en una cita ineludible para quienes quieren despedir el año a golpe de zancada.

Desde el espíritu pionero de Antonio Sabugueiro hasta las nuevas generaciones de corredores que descubren por primera vez su magia, la carrera continúa escribiendo su propia historia.

El 31 de diciembre Madrid volverá a ser el escenario de una celebración que resume como ninguna otra los valores del esfuerzo, la superación y la alegría de celebrar un día único.