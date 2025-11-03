El Oviedo y Osasuna empataron este lunes sin goles en el partido de cierre de la undécima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estado Carlos Tartiere de la capital asturiana.



El Oviedo acumula cuatro jornadas seguidas sin ganar y firma su segundo empate consecutivo, que lo mantiene penúltimo en la tabla con 8 puntos en 11 jornadas.



Osasuna, que consiguió sumar tras dos derrotas consecutivas, pierde un puesto y es decimoquinto con 11 unidades.