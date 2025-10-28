Las claves del Suecia - España:
- España no se deja sorprender ante Suecia y obtiene sin apuros el billete a la final de la Women's Nations League
-
Suecia - España, Nations League en directo | Gracias por acompañarnos
Aquí ponemos punto final a la retransmisión del partido ¡Gracias por acompañarnos!
-
Suecia - España, Nations League en directo | El rival en la final
España luchará por revalidar el título frente a Francia o Alemania, quiene se miden ahora a partir de las 21:00 horas. Las germanas parten con ventaja tras ganar 1-0 en la ida.
-
Suecia - España, Nations League en directo | La crónica
Aquí os dejamos la crónica del partido que ha supuesto el pase de España a la final de la Nations.
-
Suecia - España, Nations League en directo | ¡FINAL DEL PARTIDO!
90' (0-1) ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡ESPAÑA ESTÁ EN LA FINAL DE LA NATIONS!
-
Suecia - España, Nations League en directo | ¡Paradón de Coll!
87' (0-1) Salva Cata Coll el empate. Comete un error en el primer disparo de Angeldal, pero está muy atenta para tapar el rechace y enviar el balón a córner.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Todo sentenciado
81' (0-1) El gol ha dejado todo visto para sentencia. Suecia nunca ha transmitido sensaciones de poder meterse en la eliminatoria, pero el tanto de Putellas dinamita cualquier opción remota.
-
Suecia - España, Nations League en directo | ¡GOOOOOOOOL DE PUTELLAS!
74' (0-1) ¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA! ¡GOOOOOOL DE ALEXIA PUTELLAS! Claudia Pina interna en el área, se para y ve la llegada en segunda línea de Alexia. Se la pone al punto de penalti y la futbolista del Barça remata de primeras a la escuadra.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Lo prueba Kafaji
69' (0-0) Tímido intento de Suecia. Disparo lejano de Kafaji que llega a las manos de Cata Coll. No termina de meterse en el partido el equipo escandinavo.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Debuta Clara Serra
64' (0-0) Se van Irene Paredes y Aleixandri para que entren Méndez y Clara Serra Jordi. Debuta con la Selección con tan solo 17 años.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Cada vez más cerca de la final
60' (0-0) Llegamos a la hora de partido. De momento seguimos sin demasiadas ocasiones. Suecia no termina de soltarse y España tampoco arriesga con el balón.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Gustavsson mueve el equipo
56' (0-0) Cambios en Suecia en busca de meter un gol que le meta en la eliminatoria. Se marcahn Schröder, Asslani y Jusu Bah y entran Balckstenius, Rolfö y Kafaji.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Buen inicio
50' (0-0) Ha comenzado con mejor cara España tras el paso por los vestuarios. Tienen más velocidad en la circulación y se acercan a la portería defendida por Falk.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Arranca la segunda parte
46' (0-0) ¡Comienza la segunda mitad! Mueve España el cuero que sale con dos novedades tras el paso por los vestuarios. Entran Martín-Prieto y Jana Fernández en lugar de Ona Batlle y Eva Navarro.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Se acaba la primera mitad
45' (0-0) Llegamos al descanso. Sin goles al término de los primeros 45 minutos en un encuentro en el que apenas están habiendo ocasiones. Las de Sonia Bermúdez están cada vez más cerca de la final de la Women's Nations League.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Cerca Schröder
39' (0-0) Primer remate a portería de Suecia. Disparo de Schröder muy tímido que atrapa sin demasiados problemas Cata Coll.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Pocas ocasiones
38' (0-0) Está siendo un partido con pocas llegadas al área. Ambas selecciones están muy bien puestas sobre el terreno de juego lo que dificulta la labor de las atacantes. Tranquilidad en España que tiene el objetivo de la final mucho más cerca.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Lo intenta Bah
30' (0-0) Primera acción de relativo peligro de Suecia. Bah recibe en la izquierda, traza una diagonal librándose de varias entradas, pero su disparo se marcha alto.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Adelantadas las suecas
27' (0-0) Está teniendo Sueca problemas con el fuera de juego en los primeros minutos. Están generando acciones de peligro, pero ya son varias veces en las que sus atacantes han caído en posición antirreglamentaria.
-
Suecia - España, Nations League en directo | ¡La ha tenido Paredes!
20' (0-0) ¡Casi marca España! Falta lateral botada al segundo palo y cabezazo de Irene Paredes libre de marca que se marcha cerca de la portería sueca.
-
Suecia - España, Nations League en directo | Más control
17' (0-0) Con el paso de los minutos España está logrando ganar protagonisto. Son ahora las de Bermúdez quienes tienen más balón, mientras las suecas siguen presionando muy arriba.