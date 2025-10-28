Las claves del Suecia - España:
Suecia - España, Nations League en directo | Cerca Schröder
39' (0-0) Primer remate a portería de Suecia. Disparo de Schröder muy tímido que atrapa sin demasiados problemas Cata Coll.
Suecia - España, Nations League en directo | Pocas ocasiones
38' (0-0) Está siendo un partido con pocas llegadas al área. Ambas selecciones están muy bien puestas sobre el terreno de juego lo que dificulta la labor de las atacantes. Tranquilidad en España que tiene el objetivo de la final mucho más cerca.
Suecia - España, Nations League en directo | Lo intenta Bah
30' (0-0) Primera acción de relativo peligro de Suecia. Bah recibe en la izquierda, traza una diagonal librándose de varias entradas, pero su disparo se marcha alto.
Suecia - España, Nations League en directo | Adelantadas las suecas
27' (0-0) Está teniendo Sueca problemas con el fuera de juego en los primeros minutos. Están generando acciones de peligro, pero ya son varias veces en las que sus atacantes han caído en posición antirreglamentaria.
Suecia - España, Nations League en directo | ¡La ha tenido Paredes!
20' (0-0) ¡Casi marca España! Falta lateral botada al segundo palo y cabezazo de Irene Paredes libre de marca que se marcha cerca de la portería sueca.
Suecia - España, Nations League en directo | Más control
17' (0-0) Con el paso de los minutos España está logrando ganar protagonisto. Son ahora las de Bermúdez quienes tienen más balón, mientras las suecas siguen presionando muy arriba.
Suecia - España, Nations League en directo | Lo intenta Aleixandri
10' (0-0) Primer acercamiento de España. Córner botado desde la derecha al primer palo, pero Laia Aleixandri no conectá bien su remate.
Suecia - España, Nations League en directo | Sin ocasiones
8' (0-0) Le cuesta generar peligro a la selección española. Suecia está bien plantada sobre el verde, pero tampoco está logrando ocasiones de gol y el tiempo corre en su contra.
Suecia - España, Nations League en directo | Dominio sueco
3' (0-0) Aprietan las suecas en el inicio. España inicia replegada y son las escandinavas quienes llevan la voz cantante. No les queda otra.
Suecia - España, Nations League en directo | ¡Comienza el partido!
1' (1-0) ¡Rueda el balón en Gotemburgo! Primera posesión del partido para el combinado sueco que necesita un milagro para acceder a la final.
Suecia - España, Nations League en directo | ¡Suenan los himnos!
Ya están las 22 protagonistas sobre el terreno de juego. Suena el himno de España y a continuación será el del combinado sueco. Todo listo para que comience el partido.
Suecia - España, Nations League en directo | El embajador, con la selección
El embajador de España en Suecia ha querido acompañar a las jugadoras para apoyarlas antes del encuentro. Álvaro de Miguel, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, ha entregado una camiseta y una placa conmemorativa del partido.
🤝 El embajador de España en Suecia visita a la @sefutbolfem en Gotemburgo.— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 28, 2025
La Selección ha recibido la visita de Luis Manuel Cuesta Civís en su hotel de concentración.
🔗 https://t.co/jnPQDlB7eo#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/7XZQ4CYI2r
Suecia - España, Nations League en directo | Ejercicios de calentamiento
Las futbolistas de ambas selecciones ya están realizando ejercicios de calentamiento. Quedan 20 minutos para que arranque el partido.
Suecia - España, Nations League en directo | Francia o Alemania en la final
Si España derrota a Suecia se verá las caras en la final de la Women's Nations League con el vencedor del Alemania - Francia. De momento, las teutonas parten con un gol de ventaja para la vuelta que se juega esta noche a partir de las 21:00 en territorio galo.
Suecia - España, Nations League en directo | Medio billete en la final
La selección española afronta esta noche un partido en el que defiende una ventaja de cuatro goles. Las de Sonia Bermúdez se exhibieron en la ida con un 4-0 y únicamente una hecatombe les privaría de la final.
Suecia - España, Nations League en directo | La alineación de las suecas
Estas son las once futbolistas suecas que buscarán la machada: Falk; Ho,berg, Lundkvist, Sandberg, Björn; Asllani, Zigiotti Olme, Junttila Nelhage; Rytting Kaneryd, Jusu Bah y Schröder.
Suecia - España, Nations League en directo | El once de Sonia Bermúdez
Ya hay alineación confirmada de la selección española: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona; Laia Aleixandri, Aitana, Alexia; Mariona, Eva Navarro y Pina.
Suecia - España, Nations League en directo | ¡Muy buenas a todos!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a todos a la retransmisión minuto a minuto de la vuelta de las semifinales de la Women's Nations League entre Suecia y España. Un duelo que arranca a partir de las 19:00 horas.